フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が、ラジオ番組のオフショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】新井恵理那のビキニ姿や最新ショット（複数カット）

2023年4月、一般男性との結婚を発表した新井。この年の10月に長男、2025年4月には長女が誕生したことを報告していた。2026年1月9日にはInstagramで長女とのお揃い水着ショットを披露し、「大人の色気でとる」「セクシーママさん」などと話題になっていた。

最新ショットに反響

2月18日の投稿では、ビジネスリーダーをゲストに迎えるラジオ番組「新井恵理那 Leader’s NEXT」のオフショットを公開。「2月18日は株式会社ユカシカド代表取締役CEO・美濃部慎也さんをお迎えします！『株式会社ユカシカド』は尿検査をもとに、一人ひとりの栄養状態にあった食品やサプリメントを提供しているスタートアップ企業。合同会社デロイト トーマツ 執行役員 戦略コンサルティング部門リーダー・波江野武さんからの視点でも伺っていますので、ぜひお聞きください」と告知している。

この投稿には、「何事にも全力なところ、本当に尊敬する」「かわい〜！」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）