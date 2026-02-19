【「エヴァンゲリオン」シリーズ×「ZOZOVILLA」コラボアイテム】 2月20日より受注販売開始

ZOZOは、「エヴァンゲリオン」シリーズとファッションブランド「ZOZOVILLA」がコラボレーションしたファッションアイテムを「ZOZOTOWN」と「ZOZOVILLA」で2月20日より受注販売する。

今回販売されるのは、30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズより「新世紀エヴァンゲリオン」、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズと、14ブランドおよびZOZOVILLAがコラボレーションしたTシャツやブルゾン、ブランケットやデニムジャケットなどのアイテム。

各ブランドがそれぞれの視点で「エヴァンゲリオン」シリーズを表現したアイテムには、印象的なシーンやセリフをはじめ、作品を想起させるカラーリングやディテールが取り入れられており、ブランドの個性を生かした多彩なラインナップで展開される。

また、2月21日から2月23日まで横浜アリーナで開催される「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースにて、本コラボアイテムの展示が行なわれる。

「エヴァンゲリオン」シリーズ×ファッションブランド「ZOZOVILLA」コラボアイテム

受注販売期間：2月20日（金）12時 ～ 3月16日（月）23時59分

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性があります。

□特設ページ（2月20日12時より商品公開）

配送時期：4月上旬～9月下旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください

アイテムについて（一部）

※監修中のため、商品仕様が変更となる場合があります。

【「新世紀エヴァンゲリオン」コラボレーション（アルファベット順）】

GDC：【EVANGELION×GDC】Main Visual Tee：9,900円

Mardi Mercredi：RINGER TSHIRT FLOWERMARDI EVA ASUKA：8,800円

X-girl：X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE（表）：6,600円

X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE（裏）

XLARGE：XLARGE×EVANGELION JACQUARD BLANKET：13,200円

【「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズコラボレーション（アルファベット順）】

ADRER：EVANGELION×ADRER graphic half sleeve T shirt（6色展開）：5,500円

branshes：【エヴァンゲリオン×branshes】アソート半袖Tシャツ（8色展開）：3,190円

EDWIN：[EDWIN × EVANGELION] DENIM JACKET - Art Printed -：49,500円

GRANCY：EVANGELION×GRANCY Docking Half Sleeve Shirt（2色展開）：12,100円

MONO-MART：【EVANGELION】PVCポケット ナイロンリップナップサック（2色展開）：3,960円

MOUSSY：REI TEE（2色展開）：7,700円

PARIS SAINT-GERMAIN：【EVA*PSG】 JP PIPING TOP：27,500円

TANGTANG：Idiot are you?：9,900円

ZOZOVILLA：Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series Tshirts1（5色展開）：6,050円

「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」について

「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」は、「エヴァンゲリオン」シリーズ初となる3日間に渡るフェス。本フェスイベントは横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリアと、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」に分けて開催される。詳細はイベント公式サイトで確認できる。チケットも販売中。

【開催概要】

・会期：2月21日（土）～2月23日（月・祝）【3日間】

・会場：横浜アリーナ（神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

□公式サイト

(C)カラー