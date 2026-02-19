この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

まるで映画の世界…台湾に実在する“海に沈む道”が幻想的すぎる。潮の満ち引きが生む「神秘的な景色」を現地調査

旅行系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【実写版】千と千尋の「海に続く道」が実在した。その先にある沈んだ街の記憶。」を公開しました。今回は台湾・台南市にある、潮の満ち引きによって海の中から道が現れる幻想的なスポットを紹介し、その美しい景色の裏にある歴史を紐解いています。



動画でSHOさんが訪れたのは、台湾南部の台南市、将軍区にある青鯤鯓（チンクンション）。一見するとただの海ですが、干潮時になると一本の道が出現します。その光景をSHOさんは「映画『千と千尋の神隠し』で見たような、海に続く道みたいな光景」と表現しました。海の中には電柱が列をなして立っており、SHOさんは「本当に電柱だけが海の中に立っていて」「中もむき出しになってますね」と、朽ち果てて自然に還りつつある様子を詳細にレポートしています。



この不思議な場所の正体は、かつて製塩業で栄えた町の痕跡です。この一帯は100年以上前から塩作りが盛んでしたが、時代の変化とともに産業が衰退し、人が去って管理されなくなった結果、海に沈んだような状態になったといいます。動画内では、海面に顔を出すレンガ造りの建物跡なども探索し、「当時の人たちの生活を垣間見ることができて非常に嬉しい」と感想を語りました。



動画の終盤では、近くにある塩のテーマパーク「七股鹽山（チグイェンシャン）」や、扇形塩田の跡地に作られた純白のアート作品「生命之樹」も紹介しています。SHOさんは夕暮れ時の絶景を前に「エモーショナルな気持ちになりますよね」とコメントし、その美しさを称賛しました。



美しい絶景と製塩業の歴史を同時に体感できるこの場所。台湾を訪れる際は、一般的な観光地とは一味違う、歴史探訪の旅を計画してみてはいかがでしょうか。