【パシオス最新チラシ】長袖Tシャツ550円＆ブラウス990円！1000円以下のお買い得商品が大量すぎ《2月18日〜23日》

ファッションプラザ「パシオス」が毎週発行しているチラシから、注目アイテムを紹介します（御殿場店を除く）。

今週は330円・550円・990円の"均一価格"アイテムに注目。お得な商品を紹介します。

売り出し期間は、2026年2月18日から23日までです。

5足組ソックスは330円

330円アイテムの目玉は、綿100％＆天竺編みの「紳士インナーTシャツ」。通常649円ですが、今ならおためし価格でお得に購入できます。

また、綿混の5足組カジュアルソックスも330円。紳士（25〜27cm）向けと婦人（23〜25cm）向けがあります。

550円コーナーは、カジュアルウェアが充実しています。

婦人向けTシャツ、婦人リラクシングパンツ、紳士向けTシャツ、男児トレーナー（110〜160cm）、女児長袖Tシャツ（120〜160cm）などがラインアップされています。

990円アイテムは、婦人ブラウスやジャンパースカート、ショルダーバッグなどがあります。

どれも1000円以下で買えるので、お財布に優しいですね。

いずれも数量限定で、330円・550円アイテムは1家族各2点限りとなっています。

「猫の日」特集

2月22日の「猫の日」に向けて、猫デザインのアイテムも登場しています。

たとえば、ディズニーの名作「おしゃれキャット」の婦人向けTシャツは複数のデザインがあります。価格は1089円〜1639円。デザインによって価格が異なります。

なお、一部の店舗はチラシ掲載のアイテムの販売開始日が異なります。東大宮店・ユアエルム八千代台店・長沼店・イコアス千城台店・MOMOテラス店は2月19日から、辻堂店・エルミこうのす店・追浜店・セブンパーク天美店・津田沼ビート店は20日から販売を開始します。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）