【調査】マッチングアプリで恋愛に発展した人が半数。会ってみたいと思う決め手は？

恋愛離れが進んでいるといわれるこの時代、読者の恋愛に対するリアルをアンケートで徹底調査。

※本アンケートは10〜50代の女性、合計280人が回答。2025年12月〜2026年1月にインターネット上で実施。

恋愛のキホン、恋愛観を知る

まずは現在、恋愛をしているか、恋愛をどう捉えているかを聞いてみました。一人でも楽しく過ごせる時代だからこそ、恋に新たな価値が生まれているといえそう。

Q. 片思い、両思い関係なく、今、恋をしていますか？

YES…53％、NO…47％

Q. 「恋をしていない」と答えた方、今、恋愛したいと思いますか？ その理由は？

YES…36％

好きな人がいると、毎日が輝くから。他人と暮らしてみたいから。転職活動が終わり、余裕ができたから。

NO…64％

仕事も自分の時間も充実しているから。メンタルをブレさせたくない。推し活で満たされているから。

恋をしていない人の6割以上は「求めていない」という結果に。恋愛をしたいと思っている人はプラスアルファとして求める人が多いよう。

Q. 現在「交際中」の方、恋愛に発展したきっかけは何でしたか？

マッチングアプリ…50％、その他…50％

Q. 恋愛のメリットとはどんなことだと思いますか？

LINEひとつでワクワクできる！生活が単調ではなくなる。自分のたくさんの感情に気づける。なんでも頑張る気力が湧く。世の中に自分を一番に思ってくれる存在がいるって心強い!パーソナルな部分を見合うことで、自分にない価値観を知れる。

Q. 恋愛のデメリットとはどんなことだと思いますか？

時間とお金の制約が増える。ストレスが溜まる。恋愛以外への集中力が落ちる。自分のルーティンが崩れる。相手への甘えから感情の起伏が激しくなる。

このほかにも「恋愛が終わったときに精神的にダメージを受けることが多い」「相手によっては心が傷つく」「片思いがツラい」などメンタルへの影響をデメリットに挙げる人が多数。

惹かれる気持ちの始まり

恋愛のきっかけになったのはどんなこと？ マッチングアプリで恋愛に発展した人が半数という結果を受けて、エピソードなども詳しく聞きました。

Q. マッチングアプリを使用したことがありますか？

YES…54％、NO…46％

Q. マッチングアプリを使用するきっかけは何でしたか？

友人紹介…42％、興味本位…29％、真剣に…29％

Q. 何度デートして交際に至りましたか？

1回…10％、2回…10％、3回…18％、4〜6回…24％、7回以上…38％

Q. マッチングアプリで相手に会ってみたいと思う決め手はなんですか？

顔写真…38％、ルックス…15％、年齢…8％、自己紹介…31％、その他…8％

Q. マッチングアプリで何人の相手と出会いましたか？

1人…17％、〜3人…14％、〜5人…31％、〜10人…31％、その他…7％

4人以上10人以下と出会った人が多かった。マチアプで相手を見極めるのに重要視する1位は顔写真で「自撮りは嫌」などの声も。

Q. 恋愛するにあたって、パートナーのどのようなところが交際の決め手になりましたか？（複数回答）

話し合える…60％、楽しい…50％、ルックス…40％、趣味・性格の一致…40％、経済力…37％、食の好み…23％、居住地…17％、年齢…13％、健康状態…13％、その他…20％

画面では絶対わからない「話し合える」が交際の決め手の1位に！ 2位の「楽しい」同様、やはり会ってみないとわからないもの。

Q. マッチングアプリを使って良かったことを教えてください

日常生活では会えない人に出会うことができる。色々な人と対等に話ができた感覚がある。時間がなくても出会うことができた。「マチアプ」をやる人を好きにはならないとわかり、学びになった。

Q. マッチングアプリでのびっくりエピソードを教えてください

マッチした人が仲良しの友人の元彼だった。「最近見つけた美味しくておすすめのお店に連れていく」と言われてワクワクしていたら、全国展開の超有名チェーン店だった。待ち合わせをしたら、顔写真と全く違う野犬のような髪型の大柄な人が来た。一緒におそばを食べに行くと、見たことのない箸の持ち方で犬食いをしていた。