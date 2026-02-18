まろやかな塩味がアクセント

アヲハタが、パンに塗って焼くだけで手軽に本格的なトーストメニューを楽しめる「ヴェルデ トーストスプレッド」シリーズのパッケージをリニューアルすると発表しました。「ぬって、焼いて、サクッ！ 〇〇トースト」ができます、というメッセージを前面に押し出したデザインで、2月19日から全国に出荷するとのことです。

【写真】手軽においしく！ 「ヴェルデ トーストスプレッド」のある朝食

同シリーズはチューブ式の容器で、スプーンを使わずにパンに塗ることができ、「ガーリックトースト」や「カレーパン風トースト」などを簡単に作れるのが特長。ただ、その手軽さがまだ広くは認知されていないと同社はみており、今回のリニューアルに至ったということです。

これまでのパッケージでも「ぬって焼くだけ」という部分は打ち出していましたが、今回は「ぬって、焼いて、サクッ！」と、食感も加えたメッセージにした上、その真下に「ガーリックトースト」や「カレーパン風トースト」という風味を表示するデザインに変更。その他のデザイン要素は極力省略し、シンプルにメッセージを伝えることを意識したそうです。

都内で同月17日に開かれた商品説明会で、同社マーケティング本部の松本翔吾さんは「（スーパーなどの）店頭でひと目見ただけで、『この商品を使えば、簡単にサクッとおいしいトーストができるんだな』と思ってもらえるパッケージにしました」と説明しました。

なお、アヲハタは同シリーズの新商品として、まろやかな塩味がアクセントという「塩バタートーストスプレッド」を同じく2月19日に発売。既存製品の一つである「シュガーバタートーストスプレッド」については、パッケージだけでなく中身も「よりサクサクな食感と乳・バターのコクを感じる仕立て」にリニューアルするとのことです。