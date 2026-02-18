NHK連続テレビ小説『ばけばけ』公式Instagramが撮影オフショットを複数公開した。

まず公開されたのは、トキ役の髙石あかりとヘブン役のトミー・バストウによる2ショット。和室のセットで2人が身を寄せるようにこちらを見つめる1枚で、キャプションには「物騒な展開になってしまいましたが、撮影現場では『なんだか別のドラマが始まったみたい』と楽しそうな雰囲気でした」とつづられた。

同じタイミングで投稿されたもう一枚は、司之介役の岡部たかしと、荒金九州男役の夙川アトムによるピースサインの2ショット。キャプションでは「張り合いがない生活に嫌気がさし、とんでもない行動に出た司之介さん」と劇中の展開に触れたうえで、「司之介さんと荒金さんのおかしなやり取りに、演じる2人も笑いながら撮影されていました」と現場の和やかな様子が明かされた。

さらに書生の丈役・杉田雷麟のソロショットも公開。杉田が衣装姿でノートを手にほほ笑む1枚で、「ヘブンさんのパラパラ漫画を見つけてしまった丈さんでした」とのエピソードが添えられた。あわせて「蛙は小泉八雲が好んだ生き物の一つ。八雲自身が描いたという蛙の絵も残されているんです」と、モデルとなった小泉八雲にまつわる豆知識も紹介されている。（文＝リアルサウンド編集部）