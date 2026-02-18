俳優グレン・パウエル（38）は、歌手のジョー・ジョナス（36）と共に、妹レスリー（33）にドッキリを仕掛けたことがあるという。2022年の映画「デヴォーション」でジョーと共演していた際、シンガーソングライターの妹レスリーに、2人が刑務所に入れられたというドッキリを仕掛けたのだという。



【写真】優しすぎるやろ！な妹、日頃から兄とは仲良し むっちゃ楽しそう

ピープル誌にグレンはこう明かす。「ジョー・ジョナスと逮捕されたっていういたずら電話を妹にしたんだ。そしたら、妹は僕らを探そうとジョージア州にある刑務所すべてに電話をかけたよ」「ジョーがGoogle翻訳か何かで、刑務所からの電話みたいに聞こえるようにしたんだ」「そして、ジョーと僕がゴルフカートで誰かを轢いてしまったふりをして、保釈金を払って釈放して欲しいって言ったんだよ」「そしたら妹は真に受けてしまってね。僕が電話を切ってしまったら、ジョーと僕らを探してジョージア州中の刑務所に電話をかけまくってしまったよ」



2024年のグレン主演作「ツイスターズ」と、2023年のロマンチックコメディ「恋するプリテンダー」の音楽を手掛けているレスリーのその真の優しさに触れてしまったため、グレンは2度とそんなドッキリは仕掛けないと心に誓ったそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）