忙しい毎日でもしっかりスキンケアをしたい女性にうれしいニュース♡スキンケアブランド「パーフェクトワン」から、うるおいを抱え込み透明感※2を与える“保水”に着目した新しいオールインワン美容液ジェル「パーフェクトワン アクアキープジェル」が2026年7月15日に新発売されます。みずみずしい使用感と軽やかな仕上がりを両立し、年齢とともに変化する肌悩みに寄り添う注目の新アイテムを