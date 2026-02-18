◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、千葉百音（木下グループ）が最終滑走で登場した。

滑走前、コーチに送り出される際に満面の笑みを浮かべた千葉。緊張は一切なかった。冒頭にフリップ―トーループの連続3回転を決め、その後も2回転アクセル、3回転ルッツとジャンプを着氷するなど、レベルの高い演技で持ち味を発揮した。

さらに会場から手拍子が起こった際にも笑顔を見せるなど、初出場の大舞台を楽しんでいた。抜群の表現力で会場を魅了した千葉は74.00点の高得点で4位につけた。

演技後のインタビューで「自分がオリンピックの最終滑走でこんなに楽しく滑れていることに感謝の気持ちだとか、幸せだなと感じながら踊ることができた。今日はその感覚を試合中に感じられただけで凄く幸せ」と振り返った。

12日に現地入り後初めて競技会場で練習。継続して状態の良さを示してきた。1月下旬の四大陸選手権はジャンプが安定せず、不完全燃焼に終わって3位。五輪本番までの2週間は立て直しに着手し、自身も復調に手応えがあった。

「正直、四大陸が終わった直後はかなり心配になるときもあったけど、練習を積み重ねていくにつれてジャンプが安定していくのが分かった」。13日には男子フリーを会場で観戦。初舞台を前にイメージを膨らませた。

「マジか」と驚く事態にも動じなかった。15日にSP滑走順が抽選で決まり、最終滑走を引いた。一瞬は「あっ」となったが「想定内だったので。楽しむだけです」と笑顔。アップテンポな曲調の「ラストダンス」で締めくくるべく、自信を持って臨んだ。