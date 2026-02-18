EXILE TAKAHIRO、“幻”の名前明かす もう一つの候補にさんまは「考えられへん」
EXILE TAKAHIROが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。“幻の”名前を明かした。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日は、「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開した。VTRでは、「ついつい出てしまう職業病」として、教師が自分の子どもの名前を考える際、つい教え子のことを思い出してしまうという投稿を紹介した。
このVTR明け、MCの明石家さんまはTAKAHIROに対し、「TAKAHIRO以外考えられへんやないか」と語りかけ、共演者も「確かに」と共感した。これにTAKAHIROは「でも、もう一個案があって」と切り出すと、「TAKAHIROか“ダイイチロウ”だったらしいんですよ」と告白した。
これにはさんまも「“ダイイチロウ”？」と首をかしげ「TAKAHIRO以外考えられへんね」と改めて強調した。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日は、「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開した。VTRでは、「ついつい出てしまう職業病」として、教師が自分の子どもの名前を考える際、つい教え子のことを思い出してしまうという投稿を紹介した。
このVTR明け、MCの明石家さんまはTAKAHIROに対し、「TAKAHIRO以外考えられへんやないか」と語りかけ、共演者も「確かに」と共感した。これにTAKAHIROは「でも、もう一個案があって」と切り出すと、「TAKAHIROか“ダイイチロウ”だったらしいんですよ」と告白した。
これにはさんまも「“ダイイチロウ”？」と首をかしげ「TAKAHIRO以外考えられへんね」と改めて強調した。