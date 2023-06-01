40歳タレントがが、かつて知らない間に既婚者の男性と交際してしまい、別れを切り出した際に相手から放たれた信じがたい言い訳を明かし、スタジオを騒然とさせた。

【映像】不倫経験を告白した40歳タレント＆その3人の息子

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内の「30代のおばあちゃん」を調査する企画で、リポーターの小森純（40）は3度の離婚を経験した38歳のありささんに密着。ありささんが、かつての夫の不倫を問い詰めた際に「気のせいだから」とシラを切られたエピソードを披露すると、これに共感した小森も自身の苦い恋愛経験を語り始めた。

小森は「私、昔さ、気づかない間に、妻子持ちと付き合っちゃってたことがあったわけ」と衝撃の事実を告白。相手が既婚者であると判明した際、小森は「そういう人とやっぱり付き合えないから、ごめん、別れよう」と誠実に別れを告げたという。しかし、それに対する男性の返答は、あまりにも理不尽なものだった。

その男性は、別れを拒むどころか「いや、お前何言ってんだよ。嫁は嫁、お前はお前だろ！」と平然と言い放ったという。妻の存在を認めつつも、自分との関係を継続させようとする男性の開き直った態度に、小森は「どういうこと！？ 今の何！？ みたいな」と当時のパニックを回想。理解を超えた身勝手な論理に「より分かんなくなっちゃって」と、呆れ果てた心境を振り返った。