「ミツカン」の公式「X」アカウントが、「酢」をかける意外な料理を紹介し、SNS上で話題になっています。

お酢をかけるとおいしい？ 意外な料理

公式アカウントは、「タバスコをかける感覚と似ていて、パスタにお酢をかけるのにハマっています」とコメント。ミートソースのパスタに酢をかける様子が分かる写真を投稿しています。

「皆さん、ありでしょうか……？」という問いかけに対し、「考えたこともなかった」「おいしい？」と、戸惑う声が上がっています。

一方で、「あり」と感じた人も多いようで、「タバスコはけっこうかけちゃうので、お酢もありかなー」「ミートソースを作る時のコクを出すためにバルサミコ酢を入れることがあるので、ありかと」「今度やってみます！」とのコメントが寄せられています。

また、「トマトソース系ならありだと思います。チーズ系には微妙かなぁ」「クリームソース系はどうだろう。想像つかないなあ」とのコメントもあり、パスタのソースによって「合う」「合わない」はありそうです。

公式アカウントは「おいしいです！ よかったら試して感想をおうかがいしたいです」と味に自信がある様子です。酢をかける料理として、「カレーライス」も紹介したことがあり、「一体どんなテイストになるの？」と、ユーザーを驚かせていました。