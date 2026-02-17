アイプチ®マスカラ新色♡ディープネイビーで抜け感パッチリ

イミュが展開する「アイプチ®」から、「ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ」の新色〈ディープネイビー〉が登場。2026年3月4日（水）より発売されます（※1）。ブラック級の目力と抜け感を両立した絶妙カラーで、ひとえ・奥ぶたえさんの“パッチリ見せたい”願いに応える注目の一本です♡

新色ディープネイビーの魅力

アイプチ®ひとえ・奥ぶたえ用マスカラ



価格：1,320円（税込）

「ブラックを感じるネイビーのベースカラー（顔料）」を採用し、ネイビーの洗練さとブラックのようなクッキリ発色を両立。

さらに3色のパール（ブルー・イエロー・レッド）をブレンドし、透明感とツヤをプラス。白目を澄んで見せ、重くならないパッチリとした目もとへ導きます。

カラー：全1色〈ディープネイビー〉

発売日：2026年3月4日（水）（※2）

販売場所：全国のバラエティストア／イミュ公式オンラインストア（※2）

（※1）2026年3月11日（水）より、Amazon.co.jp、楽天市場でも発売開始。一部お取り扱いのない店舗がございます。

（※2）2026年3月11日（水）よりAmazon.co.jp、楽天市場でも発売開始。一部お取り扱いのない店舗がございます。

カールキープ＆にじみ防止

独自技術により、まつげ表面に耐水性・耐油性に優れた被膜を形成。カールキープ力とにじみにくさを両立しながら、しなやかな質感を実現します。

〈瞬間ロック成分（※3）〉がカールを塗った瞬間から固定し、〈形状記憶ポリマー（※4）〉がまぶたの重みに負けず角度を長時間キープ。

さらに〈汗・涙プルーフ〉〈皮脂プルーフ〉〈こすれプルーフ〉処方で、にじみを徹底ブロック。なぎなた型ブラシが目頭から目尻までのまつげをしっかりキャッチします。

美容保湿成分〈加水分解シルク〉〈アロエベラエキス〉〈ホホバ油〉も配合。

（※3）ポリエチレン・コメヌカロウ・トリメチルシロキシケイ酸

（※4）ポリメチルシルセスキオキサン

抜け感と目力を両立♡

ブラックだけじゃ物足りない、でも目力は欲しい。そんなわがままに応えてくれるのが〈ディープネイビー〉。ひとえ・奥ぶたえの目もとを研究し尽くした設計で、軽やかさと存在感を同時に叶えます。

春の新しいアイメイクに取り入れてみてはいかがでしょうか♡