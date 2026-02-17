追い越せないなら「徐行」が絶対！ 新たな“罰則”に要注意

クルマを運転中、車道の左端を走る自転車を追い越す際、皆さんはどれくらいの距離を空けていますか。「なんとなく、ぶつからない程度に」という感覚で走っている方も多いかもしれません。しかし、そんなこれまでの「当たり前」が、2026年4月1日を境に通用しなくなります。

これまでも、道路交通法（第18条第2項）では自転車を追い越す際に「安全な速度と間隔」を保つよう定めていました。しかし、「安全」の定義が曖昧だったため、実際には自転車のすぐ横を猛スピードで通り過ぎるクルマも少なくありませんでした。

【画像】普段の行動が違反だった!?「ついうっかり」でもNGな“違反行為”を画像で見る（14枚）

この状況にメスを入れるべく、新たに「第18条第3項」が追加されます。そこには、自転車との間に十分な間隔が取れない場合は、間隔に応じた「安全な速度（徐行）」で走らなければならないと明記されました。つまり、今後は「狭い道で強引に抜く」こと自体が、明確な法令違反となるのです。

法律の条文に具体的な数字は書かれていませんが、警察庁の有識者検討会の報告書（令和6年1月）では、欧州の事例を参考に「1mから1.5m」という数値が目安として示されています。

大きな理由は「風圧」と「ふらつき」です。JAFなどの実験データによれば、普通車が時速40km以上で至近距離を通り過ぎると、自転車側には強い引き込み風が発生し、ハンドルを取られて転倒するリスクがあることが分かっています。

また、自転車側も路面の石ころや排水溝の蓋を避けるために、急に右側へハンドルを切ることがあります。その「予期せぬ動き」をカバーするためのバッファが、この1mという距離なのです。

●無視すると「青切符」の対象に！ 普通車なら反則金7000円、点数2点

今回の改正で最も注目すべきは、このルールに違反した場合のペナルティが具体的に設定されたことです。

自治体や警察が公開している改正情報によると、自転車との間に十分な間隔を確保せず、かつ安全な速度（徐行）も行わずに通過した場合、ドライバーには厳しい罰則が待っています。普通車であれば反則金7000円、違反点数2点が科されることになります。

また、反則金を納めない場合などの罰則（刑事罰）として「3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」も定められており、これまでとは一線を画す厳格な運用となります。

なお、今回の改正では自転車側にも「十分な間隔が取れない状況でクルマが右側を通過するときは、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」という義務が課され、違反した自転車側にも5000円の反則金が設定されます。双方に義務を課すことで、接触事故を徹底的に防ぐ狙いがあります。

●安全のために大切なのは“心の余裕”と“忍耐力”！

このルールが施行されると、多くのドライバーが「これ、一生抜けないんじゃ…」という状況に直面するはずです。

例えば、ガードレールがあるような狭い片側1車線の道路。ここで1mの間隔を確保しようとすると、クルマは間違いなく対向車線にはみ出します。もし対向車が途切れなければ、ドライバーは自転車の後ろを同じ速度で走り続けるしかありません。

無理に車間を詰めたり、間隔を空けずに加速して抜いたりすれば、前述の通り7000円の反則金と点数2点が待っています。「急いでいるから」という理由は、警察には通用しません。

2026年からは、自転車の信号無視や逆走にも「青切符」が切られるようになります。「自転車もしっかりルールを守ってほしい」というドライバーの切実な声が、ようやく形になったとも言えるでしょう。

しかし一方で、クルマ側に「これまで以上に慎重な運転」が求められるのもまた事実です。

前方に自転車を見つけたとき、「今、十分な距離を空けて抜けるかな？ ダメなら後ろからゆっくり行こう」と、一呼吸置けるかどうか。この「無理に抜かない忍耐力」が、両者の安全とあなたの大切なゴールド免許を守るカギになります。