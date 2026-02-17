ノンアルコールだから子どもも嬉しい！美しすぎる「自家製サングリア」
「本当に家で作ったの？」と思われるような、美しいスイーツや料理を作れたら…。そんな特別な日のためにインスタグラムで人気のmokkaさんが、作りやすいのにプロ見えするとっておきレシピを伝授。
mokkaさんは、おしゃれなライフスタイルとレシピを発信する20代の男性パティシエ。料理の美しさはもちろん、自宅のインテリアもセンス抜群で、SNSでも多くのファンに支持されています。
※本記事はmokka 著の書籍『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ 』から一部抜粋・編集しました。
■自家製サングリアで乾杯！
集まった時って、最初に乾杯しますよね。それもたいていはビールやスパークリングワインのイメージなので、冷蔵庫からこのサングリアが登場すると必ずといっていいほど歓声が上がります。
カラフルな果実いっぱいのガラス瓶が美しく、お酒が飲めない人でも飲めるので、ウエルカムドリンクにぴったりです。フォロワーさんからは子供の誕生日に作り、贅沢な気分になれましたといううれしいコメントもいただきました。もし少し甘めが好みなら、はちみつを適量加えても美味しくなります。
簡単にできる美しすぎるドリンクなので、特別な時間のお供にぜひ。
【材料】（500mlのピッチャー2つ分）
リンゴ … 1個
オレンジ … 1個
キウイ … 1個
ブルーベリー … 1パック
レモン果汁 … 適量
白ブドウジュースまたは赤ブドウジュース… 適量
※アルコール20度未満のお酒にフルーツを長く漬け込むのは酒税法に反するので、ワインを使う場合は飲む直前にフルーツを入れてください
※好みではちみつを加えるのもおすすめですが、1歳未満の乳児には与えないでください
【作り方】
1：リンゴはよく洗い皮つきのままカットし、レモン果汁をかけて軽く混ぜておく。
☆リンゴは酸化防止にレモン汁をかける
2：キウイは皮をむいて一口サイズに、オレンジは、皮をむいてくし形にカットする。
☆フルーツは3、4種類あるとコクが出ます
3：オレンジは皮を入れると風味が増します。使う場合はよく洗い、苦みの出る白い部分を削り取って細切りにする。
☆オレンジには、赤ブドウジュースが合います
4：ピッチャーにフルーツを入れ、ジュースを注ぐ。冷蔵庫で2，3時間つけ込むと香りがとてもよくなり完成です。
【point】
・ お酒が好きな人はワインに替えたり、ほかに炭酸割りにしてもすっきりした飲み心地になります
・ サングリアのフルーツは、残ったら冷凍しておいて、ヨーグルトと一緒に食べても美味しいですよ
著者／mokka
パティシエとして発信する洗練されたスイーツや一人暮らしにちょうどいい自炊レシピのほか、ドライフラワーや部屋のコーディネートが人気のインフルエンサー。スイーツのレシピ開発、カフェや住宅の空間デザイン、香りのプロデュースなども行う。フォロワー26.4万人（2025年11月現在）。
著＝mokka／『お洒落な20代パティシエmokkaの 美しすぎる暮らしとレシピ』