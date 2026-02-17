¡Ú¿Ï²çÆ»¡Û¿Ï²ç¤ÈÉðÂ¢¤Î¡È´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡É¡ªÉâÀ¤³¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¿Ï²çÆ»¤Î¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¤¬¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÈÏÇÏ¿Ï²ç¤ÈµÜËÜÉðÂ¢¤Î·ãÆÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉâÀ¤³¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÈþ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ç÷ÎÏ¤Î°ìËç¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¿Ï²ç¤ÈÉðÂ¢¤Î¡É´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡ÉÉâÀ¤³¨¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢ÈÄ³À·Ã²ð¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¡ÉÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡É¤Î½ª·ë¸å¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£Netflix¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø¥Ð¥¡Ù¡ãºÇ¶§»à·º¼üÊÔ¡ä¤«¤é¡ØÈÏÇÏ¿Ï²ç¡Ù¡ãÃÏ¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²ÞÊÔ¡ä¤Þ¤Ç¤¬À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÂÔË¾¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬Ã´Åö¡£°µÅÝÅª¤Êºî²è¤ÈÇ®ÎÌ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡É¿ÍÎà»ËºÇ¶¯¡É¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢»¥ËÚ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë³¨»Õ¡¦KOJIMAN¡Ê¥³¡¼¥¸¥Þ¥ó¡Ë¤¬À©ºî¡£ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎÉâÀ¤³¨¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎºîÉ÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¡£ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢²ÎÀîË§¸×¤¬ÉÁ¤¤¤¿¼Âºß¤ÎÉâÀ¤³¨¡Ø¶å½£´ßÌøÅç µÜËÜÌµ»°»Íº´¡¹ÌÚ´ßÌø»Å¹çÇ·¿Þ¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¹½À®¡£µÜËÜÉðÂ¢¤Èº´¡¹ÌÚ¾®¼¡Ïº¤Ë¤è¤ë¡Ö´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢ÈÏÇÏ¿Ï²ç¤ÈµÜËÜÉðÂ¢¤Î¿·¤¿¤Ê»àÆ®¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤¤Æ®µ¤¤ò¤Þ¤È¤¤Ãè¤ËÄ·¤Ó¾å¤¬¤ë¿Ï²ç¤È¡¢ÀÄ¤¤Æ®µ¤¤ò¤Þ¤È¤¤ÆóÅáÎ®¤Ç·Þ¤¨·â¤ÄÉðÂ¢¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÆ®µ»¾ì¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Êª¸ì¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±é½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÉºÇ¶¯¤ÎÃÏ²¼Æ®µ»¾ì¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÉÈÏÇÏ¿Ï²ç¤È¡¢¡ÉºÇ¶¯¤Î¾ÝÄ§¡ÉµÜËÜÉðÂ¢¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö´àÎ®Åç¤ÎÀï¤¤¡×¤¬¡¢ÉâÀ¤³¨¤È¤¤¤¦ÆüËÜÅªÍÍ¼°Èþ¤ÎÃæ¤ÇÁ¯Îõ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²çÆ»¡Ù¡£¶¯¤µ¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÇ®Æ®¤ÎËë³«¤±¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¡£
