ムーミンバレーパークで初の「氷彫刻展示」が開催され、多くの来園者が“はかなき冬の芸術”を体感。

世界大会で活躍する彫刻師によるアイスカービングのライブパフォーマンスに、来園者が魅了されたイベント当日の様子をお伝えします！

また、「氷彫刻展示」のイベントは2026年2月23日にも開催予定です☆

ムーミンバレーパーク「氷彫刻展示」レポート

開催日：2026年2月15日（日）

次回日程：2026年2月23日（月・祝）

展示時間：10:00〜

※天候・気温の影響により、展示時間が短縮となる場合があります

展示場所：海のオーケストラ号前「入り江のテラス(チューリッパのテラス)」

アイスカービング ライブパフォーマンス開催時間：12:30〜 （約45分間/自由観覧）

制作：小阪芳史氏・グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチーム 計4名

「ムーミンバレーパーク」にて2026年2月15日、氷彫刻展示およびアイスカービングのライブパフォーマンスが開催されました！

グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチームによるパフォーマンスに多くの来場者が魅了され、イベントは大盛況のうちに終了。

次回は2026年2月23日の開催を予定しています☆

世界大会で磨かれた技術が、ムーミンの物語の世界を立体表現

氷彫刻の制作を手がけたのは、グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチーム。

世界氷彫刻協会（World Ice Carving Association）より認定を受け、国内外で高い評価を得ている氷彫刻師・小阪芳史氏が率いるチームです！

小阪氏は、2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピックにおいて、大会のプレビューイベントとして開催された「世界氷彫刻選手権」に日本代表として出場しています。

展示された氷彫刻は「ムーミン」の物語に登場するキャラクターを、高さ約180cmのスケールで表現。

キャラクターたちのやさしい表情や世界観を、氷ならではの透明感と自然光を生かし、繊細かつダイナミックな造形で表現しました☆

一期一会のライブ体験 ― アイスカービングのライブパフォーマンスを実施！

12時30分から実施されたアイスカービングのライブパフォーマンスでは、巨大な氷塊を使用。

チェーンソーやノミなどの道具を駆使して、キャラクターが少しずつ形作られていく制作工程が、自由観覧形式で公開されました。

パフォーマンスのハイライトは、チェーンソーで高速かつダイナミックに氷を削り出し、細かな氷の粉が勢いよく舞い散る迫力ある演出です！

舞い上がる氷の粉に「雪が降っているみたい」と声を上げる来園者の姿も見られました。

スピード感あふれる作業は、アイスカービングならではの臨場感と美しさを際立たせます☆

多くの来園者がスマートフォンを構え、制作の瞬間を記録する様子が印象的でした。

また、こどもたちによる花氷の絵付け体験も実施され、色とりどりに装飾された氷が並ぶ光景が会場にやわらかな彩りを添えることに！

自ら手を動かして氷に触れる体験は、ライブパフォーマンスとは異なる角度から氷の魅力を体感できる機会となりました。

小阪氏が短時間で巨大な氷塊を削り出して作り出したのは、この冬ムーミンバレーパークに初登場したキャラクター「ご先祖さま」

その制作過程は、氷彫刻が持つ「完成と同時に消えゆく芸術」という特性を象徴するものでした。

冬季限定イベントならではの、特別感あふれるひとときです！

冬から春へ ― ムーミンバレーパークならではの季節の景観

会場となった「入り江のテラス（チューリッパのテラス）」では、冬の空気に輝く氷彫刻と、春の訪れを告げるアイスチューリップが共演。

その瞬間にしか出会えない“はかなさ”を含んだ景色は、ムーミンバレーパークならではの冬の情景として、多くの来園者の記憶に残るイベントとなりました。

なお、氷彫刻展示のイベントは、2026年2月23日にも開催予定。

世界最高峰の舞台で培われた氷彫刻の技と、「ムーミン」の物語が融合する特別な体験を、再び楽しめます！

制作チーム「グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチーム」

展示を手がけた「グランドプリンスホテル高輪 アイスカービングチーム」は、国内外の氷彫刻大会で数々の実績を誇る、日本有数の実力派チームです。

1997年に株式会社プリンスホテルへ入社した氷彫刻師・小阪芳史氏を中心に、世界レベルの技術と表現力を磨き続けてきました。

小阪芳史氏は、スイス国際大会優勝（1997年）をはじめ、早くから国際大会で高い評価を獲得。

2013年フィンランド国際氷の祭典優勝、同年ポーランド・ポズナン国際氷彫刻フェスティバル第3位、タトラ・アイスマスター世界大会優勝（2014年）など、素晴らしい結果を残しています。

その後も、国内外の主要大会において輝かしい成績を重ね、国際的な活躍を継続。

明治神宮奉納冬季全国氷彫刻展 優勝（2022年・2024年・2026年）、国宝松本城氷彫フェスティバル 金賞（2023年・2025年）、ポズナン国際氷彫刻フェスティバル 優勝・観客賞（2023年）、旭川冬まつり氷彫刻世界大会 最優秀賞（2024年）などの成果を上げています。

「世界氷彫刻選手権」に日本代表として出場の様子

これらの実績を経て、世界氷彫刻協会（World Ice Carving Association）より認定を受け、2026年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ冬季オリンピックに日本代表として出場。

ムーミンバレーパークでのイベントは、世界最高峰の舞台で披露された技術と表現力を、日本国内で間近に体感できる貴重な機会です。

次回は、2026年2月23日に氷彫刻展示・アイスカービング ライブパフォーマンスを開催。

2026年2月15日に開催された、ムーミンバレーパーク「氷彫刻展示」レポートでした☆

