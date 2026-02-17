¡ÖWÇÕ¤¬¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¯¡×£³ÀïÏ¢Â³½ÐÈÖ¤Ê¤·¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¶ì¶¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤âº¤ÏÇ¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Éé½ý·ç¾ì¤ÏÄË¼ê¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Å¶¶µü¸è¤Ï¡¢£²·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×£´²óÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯·ç¾ì¤·¤¿´äÅÄÃÒµ±¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Å¶¶¤¬·Ú½ý¤Ç½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤È¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢89Ê¬¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ç°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤â¡¢±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤á¤ÆµÕÅ¾¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢Âç²ñ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ï£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤È¤Î£³²óÀï¤Ç¡¢£¸·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÌó£µ¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âÂÔË¾¤Î½éÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸Å¶¶¤Ï¥¹¥È¡¼¥¯Àï¤Ç£¹Ê¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤ß¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£³»î¹ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤ÏÌµÇ°¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡ØFootball League World¡Ù¤Ï¡Ö£³²óÀï¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°Àï¤Ç´ÆÆÄ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ëÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤ò²¼²ó¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡×
¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ï¤¹¤°¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Î²¿¤«¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥ºÀï¤ÎÁ°¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ²Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤â¡¢¤µ¤é¤Ë±ó¤Î¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡£±Ç¯Á°¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òµî¤ê¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤Î¶ìÀï¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¤â»öÂÖ¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯Éüµ¢¤ò´Þ¤à°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤¿¤¬»ÄÎ±¤·¤¿¡£»îÎý¤Î¤È¤¤¬Â³¤¯¸Å¶¶¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤Ç¤¤ë¤«¡£
