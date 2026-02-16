この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「週半ばは真冬の寒さ、週末は一気に春へ」今週は気温の乱高下に警戒を

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「マニアック天気」が、「【週間解説】週半ばは強い寒気 3連休は再び春の陽気に」と題した動画を公開。週半ばに流れ込む寒気と、週末の3連休にかけての急激な気温上昇という、寒暖差の激しい一週間の天候について詳しく解説した。



松浦氏は今週の天候について、「気温の変動がかなり大きく」なると指摘。週の中頃は一時的に寒気が流れ込み、この時期らしい寒さとなるが、週末の3連休には一転して気温が急上昇し、春のような陽気になるという。



まず、週半ばの18日から19日にかけて、日本の上空に強い寒気が流れ込む。これにより、日本海側を中心に雪が降る見込みだ。松浦氏は「850hPaで-9℃線の寒気が近畿の日本海側まで流れ込む」と具体的なデータを示し、平地でも雪が降る可能性があると解説した。



しかし、この寒気は長続きしない。週末にかけては南から暖かい空気が流れ込み、全国的に気温が大幅に上昇する。松浦氏は「季節先取りの暖かさ」と表現し、先週末と同等かそれ以上の高温になる可能性に言及した。



この急激な気温上昇が、積雪地帯に危険をもたらす。気温の上昇で週末は「山沿いでも雨になる可能性がある」ため、積もった雪が水分を含んで重くなる。松浦氏は、これにより「なだれ」や屋根からの「落雪」が発生しやすくなると警鐘を鳴らした。



今週は、前半の寒さと後半の暖かさという極端な気温変化が特徴となる。体調管理はもちろん、特に積雪の多い地域では、急な雪解けによる災害に十分な注意が必要な一週間となりそうだ。