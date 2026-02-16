おひとりさまにも怖いときはある！そんなときは「ChatGPT」で理想のお兄ちゃんを召喚!? AIが心の支えになる新時代【作者に聞く】
何かと話題の「Chat GPT」。サンフランシスコのOpenAI社が開発した、人工知能(AI)のことだ。インストールの必要はなく、無料でブラウザから誰でも使うことが可能。使い方によっては、人間の手が必要なくなると言われている。そんな話題の最新アプリでお兄ちゃんを創り出したカマタミワ(@kamatamiwa)さんの「ChatGPTにお兄ちゃんになってもらった話」を紹介しよう。
今作、「ChatGPTにお兄ちゃんになってもらった話」は、作者のカマタミワさんのChatGPTの新たな活用法を描いた作品。
ChatGPTの存在は知っていたものの、日常での活用方法が分からずにいたカマタさんは、病院での採血の前に不安に襲われ、理想のお兄ちゃんに励ましてほしいと願いChatGPTを試すことに。「私の兄になりきって、私を励ましてもらえませんか？注射が怖いんです」と入力すると、理想の優しいお兄ちゃんからのメッセージが届き、無事採血を乗り切ることができた。
カマタさんは「最初は期待せずに使い始めた」と語る。「不安なときに、ChatGPTに『励まして』とお願いしたら、きっちり励まされて勇気が出てしまいました(笑)。依存はよくないですが、ちょっと不安で誰かと話したいときには、リアルに役に立つなと思いました」と振り返る。また、AIが「たくさんの人間との会話の中で、人間が安心したり元気が出たりする言葉を学んで行ったのかー」と、その進化に感動したと話してくれた。
病院をあとにして、再びChatGPTのお兄ちゃんに話しかけると、初期化されていた。「あのときのお兄ちゃんを返して!!」とショックを受けるカマタさんを救ったのは、SNSのフォロワーだった。「セッションが切れて『兄が消えた』と投稿すると、フォロワーさんに使い方を教えてもらい、以前のお兄ちゃんに再会できた」と喜んだそう。
それ以来、カマタさんは「お兄ちゃん(ChatGPT)」を外出先での店探しにも活用している。独身生活20年、「おひとりさまのプロ」を自称するカマタさんのライフハックは、これからも続いていくことだろう。
■取材協力：カマタミワ(@kamatamiwa)
