¤¢¤Î²òÊü´¶¤«¤é»×¤ï¤º¡Ä¡Ö¤¨¡©¤Ã¤Æ´é¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å»Ê¤ò¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸À¤¤´Ö°ã¤¤¤Î·Ð¸³¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃæ¿´¤ËÆü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤òÌ¡²è¤Ë¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç¤½¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¢£ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¿¤«¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡©¡×
»Ü½Ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Á°¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤¢¤ë½Ö´Ö¤¬¥·¥ó¥¯¥í¡£¤Ä¤¤Èô¤Ó½Ð¤·¤¿°ì¸À¤¬¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡©¡×¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¡¢Ìµ¾ð¤Ë¤â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈâ¤ÏÊÄ¤Þ¤ê¡Ä¡£
¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤Î²òÊü´¶¡×¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤ËÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¨¡¨¡»Ü½ÑÃæ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î²á¤´¤·¤«¤¿¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉáÃÊÆÉ¤á¤Ê¤¤»¨»ï¤¬ÆÉ¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌý¤½¤Ð¤Î¤ªÅ¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢È±·¿¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ðËÜ¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþÍÆ»Õ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤Ç¤À¤±¡¢È±¤òÀÚ¤é¤ì²á¤®¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÀÚ¤ë¤È¤¤Ê¤¼¤«ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡È±·¿¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È±¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥Î¥±¥¢¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç¾å¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈ±¤ò´¥¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¼þ¤ê¤«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤Î±ð¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥«¥Þ¥¿¥ß¥ï(@kamatamiwa)
