【睡眠不足で風邪をひく確率が4.5倍】免疫力を下げない、即できる睡眠対策って？



睡眠時間が短い人ほど、免疫力が低下しやすいって知っていましたか？ 「ちゃんと寝ていないと風邪をひきやすい」――実は、これにはきちんとした根拠があります。

今回は医師の石原新菜先生に、睡眠時間が免疫力に与える影響と、実践しやすい睡眠対策について教えてもらいました。

睡眠時間が免疫力に影響する？

睡眠時間が5時間以下の人は7時間以上の人に比べて約4.5倍風邪をひきやすい！

睡眠の質はもちろん、睡眠時間も免疫力に大きく影響を与えます。ある研究で、睡眠時間が5時間以下の人は7時間以上の人に比べて風邪をひく確率が約4.5倍という結果が発表されました。

最低でも6時間、理想は7時間、睡眠時間を確保できるよう心がけましょう。

免疫力アップにつながる睡眠対策

寝る前に寝具を温めておく

ベッドやふとんが冷たいと目が覚めてしまい、スムーズに入眠できません。電気毛布や湯たんぽなどを使って温めておきましょう。電気毛布をつけたままにすると、寝ている間に汗をかき逆に体が冷えてしまうので、1時間後などに切れるようにタイマーを利用して。湯たんぽの場合は、時間の経過とともに温度が下がるのでそのままでOK。

寝室の照明は間接照明にする

部屋が真っ暗だと寝られない……という人も少なくないのでは？ 照明の光源が目に入ると脳が刺激を受けて覚醒してしまうので、天井照明ではなく、スタンドライトなどの間接照明を照度を落としてつけて、照明の光源が目に入らないように工夫しましょう。

睡眠時間を確保することは、毎日の体調管理の基本。まずは今夜、いつもより少し早く布団に入ることから始めてみませんか？

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

教えてくれたのは……石原新菜先生

医師、イシハラクリニック副院長、健康ソムリエ講師。クリニックでの診察のほか、講演、テレビ出演、執筆活動など幅広く活躍中。『病気にならない蒸しショウガ健康法』（アスコム）など著書多数。