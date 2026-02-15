Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¶Ó¿¥¥í¥¹³ÎÄê!? µÈÂôÎ¼¤¬¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤«¤é6Ç¯È¾¤Ç¸«¤»¤¿¶¼°Ò¤ÎÀ®Ä¹¶ÊÀþ
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£Á´ÏÃÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â15¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢2ºîÁ°¤ËÎòÂåÄ«¥É¥é¥ï¡¼¥¹¥È¤Î13.1¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤«¤é´°Á´ÉüÄ´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ï¡¢ºòÇ¯¼ç±é±Ç²è
¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¡ÈÂçÈØÀÐ¡É¤ÊµÈÂôÎ¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤¿¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ËüâÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢¤½¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤òÈ´Å§¡£
2¿Í¤Î¾®µ¤Ì£¤è¤¤²ñÏÃ·à¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¥É¥é²áµî2ºî¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡¦º´ÌîÍ¦ÅÍ¤µ¤ó¡¢º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢º£ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÉ×ºÊ¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢È´·²¤ÎµÛ°úÎÏ¤Çº£ºî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µÈÂô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤ò¥È¥¥á¥¯µÈÂô¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÆÃÂç¤Î°ú¤¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ³Ø¹»¶µ»Õ¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÄÌÌõ¤Ç¤¢¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤È¤·¤Æ¡¢·ø¼Â¤Ê±éµ»¤ÇºîÉÊ¤Ë°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤»þ¤Ë¤Ï²µ½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥¸¥±¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¶Ó¿¥¡£¿ï½ê¤ËºÙ¤«¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¾Ð¤¤¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÂçÈØÀÐ¡×¤ÊµÈÂô¤µ¤ó¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Å·ÍÛ¤¯¤ó¥í¥¹¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù
º£¤Ç¤³¤½¡¢±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¡£Åö»þ¤Ï¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¦»³ÅÄÅ·ÍÛÌò¤ò¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡ØÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Þ¤ÇËèÇ¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤âÍî¤ÁÂ³¤±¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿µÈÂô¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¶¦¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤Ï¡¢µÈÂô¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤òÁ°¤Ë¤·¡ÖµÈÂôÎ¼¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÅ·ÍÛÌò¤ò¸«»ö¤Ë¼Í»ß¤á¡¢ÉÏ¤·¤¤¤Ê¤«¤Ç¤âÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¸ÌÀ¤Ê»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ç¤âÇö¹¬ÈþÀÄÇ¯¡¦Å·ÍÛ¤¯¤ó¥í¥¹¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¶Ó¿¥¤ò±é¤¸¤ëµÈÂô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¡×¤ä¡Öµ¤°µ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¡×¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤Ç³ÊÃÊ¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÀ¨¤ß¡É
¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù°ÊÁ°¤Ë¤â¡Ø¶äº²¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤Ì¡²è¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÂô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÀ¨¤ß¡×¤ä¡Ö°µ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÊÃÊ¤Ë¹â¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤«¤é¥·¥ê¡¼¥º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í2Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿Á¹ñ¤Î²¦¡¦嬴À¯¤È¤·¤Æ¡¢µ¤ÉÊ¤ÈÌî¿´¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤¿ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤äÈþ¤·¤¤½êºî¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¼Â¼Ì²½¥¥ã¥é¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Ö°µ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢2020Ç¯¤Î¡ÖÂè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤âÆ±ºî¤ÇºÇÍ¥½¨½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡¢13ºÐ¤«¤é91ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½ÂÂô±É°ì¤Î¶ìÇº¡¢³ëÆ£¡¢¾ðÇ®¤ò¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë¸«»ö¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿µÈÂô¤µ¤ó¡£
Æ±¤¸2021Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é·ö²Þ¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¤Î¥Þ¥¤¥¡¼¤³¤Èº´ÌîËü¼¡Ïº¤ò¤½¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤ÇºÆ¸½¡£µÈÂô¤µ¤ó¤è¤êÂçÊÁ¤Ç¶þ¶¯¤½¤¦¤Ê¼þ°Ï¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Þú¤ß½Ð¤ë¥ª¡¼¥é¤ä´Ö¤Î¼è¤êÊý¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¥Þ¥¤¥¡¼¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦É÷³Ê¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºòÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Çµ©Âå¤Î½÷·Á¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤È¤·¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤µ¡¢¿§µ¤¡¢Ñ³¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤òÏÇ¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
