「寝っ転がってても快適すぎ！」安定感抜群な100均優秀スタンド

ベッドサイドでタブレットを使う際、ずっと持っていると手が疲れてしまいますよね。スタンドを使うにしても、固定する場所が無いと困ってしまいます…。そんな悩みを解消してくれるスタンドをダイソーで発見！土台が広めに作られていて、ベッドの隙間などに挿し込んで使えるのが便利。寝転がって快適に動画鑑賞できますよ！

商品情報

商品名：スチール製タブレットスタンド（固定スタンドタイプ）

価格：￥550（税込）

耐荷重（約）：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480220574

ベッドサイドで楽に使える！ダイソーの優秀タブレットスタンド

ベッドサイドでタブレットを見る際、ずっと持っていると手が疲れてしまいますよね。スタンドを使うにしても、固定する場所が無いと困ります…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『スチール製タブレットスタンド（固定スタンドタイプ）』をご紹介します。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に陳列されていました。

こちらのタブレットスタンドは、土台が広めに作られているのが特徴。ベッドの隙間などに挿し込んで使える、珍しいタイプのスタンドです。

挟んで使うクランプタイプのアームだと家具を傷つけてしまう心配がありますが、その点これは傷がつきにくいので安心して使えます。

取り外す際はサッと引き出すだけなので、移動も楽に行えますよ。

まず、台座にフレキシブルアームを回して、しっかりと取り付けます。

ホルダーをヘッドのボールの部分に取り付け、留め具を回して締めます。

スマートフォンまたはタブレットをホルダーにしっかり取り付けます。

その際、しっかりと取り付けられているか確認してから使用するのがポイントです。

また、落下の心配があるので、機器を下に向けて使用しないように注意が必要です。

寝っ転がりながら動画鑑賞をするのに便利！

ベッドのマットレスとフレームの間に差し込んでみました。マットレスの重みでさらに安定感が増すので、寝っ転がりながら動画鑑賞をするのに非常に便利です。

フレキシブルアームがとても硬いので調整するのが大変ですが、10.9インチのiPadを固定してもそのままの状態でキープできています。

差し込まずそのまま置いた状態でも使えるようですが、差し込んで使うよりもバランスをとるのが難しく、アームの角度もシビアになります。

そのまま置く場合はタブレットではなく、スマホに使用したほうがいいかもしれません。

今回はダイソーの『スチール製タブレットスタンド（固定スタンドタイプ）』をご紹介しました。

ベッドサイドでタブレットやスマホを楽に使いたい方には、とてもおすすめなアイテムです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。