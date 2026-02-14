若林有子アナ、バレンタインに「男性から何回かもらった」

TBSの若林有子アナ（29歳）が、2月13日に放送されたラジオ番組「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（TBSラジオ）に出演。日本のバレンタインデーでも「男性から何回かもらったことがあります」と語った。



バレンタインデーが近いということもあり、メインパーソナリティの今田耕司に、若林アナは大学生時代にアルバイトしていた高級チョコレートを「今田さんのお陰で毎週金曜日が楽しみです」というメッセージカード付きで渡した。若林アナが「心がこもっております」と話すと、今田は「本当ですか？ （担当を）替えてくださいよとか言ってませんか」と怪しむ。今田は早速ひと口食べて「うまいまだ！」と喜ぶが、「なんか、孫とラジオやってるみたい。なんなん、この“孫”感。孫を喜ばすみたいな」と語る。



なお、若林アナは以前ラジオで「アメリカでは女性はもらう側ですから。ニューヨーク育ちなので。バラとかもらってました」と話していたが、この日、「言い続けていると、（日本でも）私は男性から何回かもらったことがあります。『アメリカでは』って言う話をしていたら」と語った。