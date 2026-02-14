【実家じまい】兄の突然死でさらに老け込んだ両親。やっぱり高齢の2人暮らしは限界かも…それでも私に「戻ってきて」と言うので…【第9話まんが】【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（公開日：2025年11月22日）********いつかはやってくる「実家じまい」、一筋縄ではいかないことも…。56歳の村木陽子さんは、子どもが独立して夫と2人、穏やかな日々を過ごしていました。しかし、兄の突然死をきっかけに、距離のあった実家から頼られるように。前話では、久しぶりに実家を訪れた陽子さん。片づけ中に懐かしい写真を見つけ「母に愛されていた記憶」を思い出して……

* * * * * * *

1話から読む

母たちは老け込んでいた

前話からの続き。

2か月ぶりに会った母たちは、兄が亡くなったせいか、以前よりもさらに老け込んで見えました。

義姉がいなくなり、私も2か月間実家を離れていたこともあって、親戚の公子さんだけでなく、以前は嫌がっていたヘルパーさんも欠かせない存在になっていました。

ひゃっ！冷たっ……↓↓↓

両親二人暮らしは限界かも

あなたが戻ってくれれば…↓↓↓

私が最後まで責任を持つ

いつもはあまり強く出ない私が、はっきりと言葉にしたからか、それとも、もう逃げ場がないと感じたからか。

母と父は何も言ってきませんでした。

第10話へ続く