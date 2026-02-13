Ç¯¼ý1²¯±ß¡ÈÊ¿À®¤ÎCM½÷²¦¡É44ºÐ¤Î¸½ºß¤È¤Ï¡¡¸ÛÍÑ¼ç¤Ï¤¢¤ÎÄ¶ÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖÆüµë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Ìî¿¿µÝ¡Ê44¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¢¤Î¶â¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡ÁµÕÅ¾¿ÍÀ¸¤Ë¤«¤±¤ëÍÌ¾¿Í¡Á¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£Á´À¹´ü¤Î¼ýÆþ»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤ä¡¢Åö»þ¤Î¼ýÆþ»ö¾ð¤ò¼èºà¡£¾®Ìî¤Ï02Ç¯¡¢Åö»þ23ºÐ¤Ç¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥³¥à¢ö¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎCM¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Á´À¹´ü¤Ï12ËÜ¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Ë6Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿ÄíÉÕ¤3LDK¤Î°ì¸®²È¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¡£¼«Âð¤Ç¼èºà¤ò¼õ¤±¡¢Åö»þ¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤¬¡Ö700Ëü¤°¤é¤¤¡×¡¢ºÇ¹âÇ¯¼ý¤¬¡Ö3000Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¡¢Á´À¹´ü¤Ë²Ô¤¤¤ÀÁí³Û¤¬¡Ö1²¯±ß¤°¤é¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï1±ß¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡ÖµÞ¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡È¤³¤ìÁ´Éô¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍÎÉþÂå¤Ë200Ëü±ß¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¼Â²È¹Ô¤¯¤Î¤â¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤È¡¢¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ë150Ëü±ß¤È¡¢Åö»þ¤ÎËãáã¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÁ¬´¶³Ð¤ò²ó¸Ü¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö27ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¡£5500Ëü¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¡£¤µ¤é¤Ë3Ç¯¸å¡¢5500Ëü±ß¤Î°ì¸®²È¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¡£¡Ö¥À¥Ö¥ë¥í¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È1²¯±ß¤Î»È¤¤Æ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡44ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·Ç¤ÎÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¡£Êó½·¤Ï¥¼¥í¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡Öºä¾åÇ¦¤µ¤ó¤Î¸¤Ç¤ÎÊÝ¸î¥Ï¥¦¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥È¥ê¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ·î¤Ë²¿ÅÙ¤«½Ð¶Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüµë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ËÜ¶È¤ÎÇÐÍ¥¶È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤Ï700Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£