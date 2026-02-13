¡Úµí³Ñ¡Û20¡ó¥ª¥Õ¤Ç¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬2446±ß¤«¤é¡ªÄÉ²Ã¤Î¡ÖÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤òÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¡Ô2·î19Æü¤Þ¤Ç¡Õ
µí³Ñ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤¬20¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤ÎÄÉ²Ã´ë²è¤Ç20¡ó¥ª¥Õ
2026Ç¯2·î13Æü¤«¤é19Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÎÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢³Æ¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤ò20¡ó¥ª¥Õ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ü¡Ú50ÉÊ¥³¡¼¥¹¡ÛÄÌ¾ï²Á³Ê3058±ß¢ª2446±ß
¡ü¡Ú70ÉÊ¥³¡¼¥¹¡ÛÄÌ¾ï²Á³Ê3718±ß¢ª2974±ß
¡ü¡Úµí³Ñ¥³¡¼¥¹¡ÛÄÌ¾ï²Á³Ê4158±ß¢ª3326±ß
¡ü¡Úµí¥¿¥ó¡¦¾å¾ÆÆù¥³¡¼¥¹¡ÛÄÌ¾ï²Á³Ê5478±ß¢ª4382±ß
¡ü¡Ú¹õÌÓÏÂµí¥³¡¼¥¹¡ÛÄÌ¾ï²Á³Ê6578±ß¢ª5262±ß
¾®³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤ÏÌµÎÁ¡¢¾®³ØÀ¸¤ÏÈ¾³Û¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Ï550±ß°ú¤¤Ë¡£¾®³ØÀ¸¤È65ºÐ°Ê¾å¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤éÃÍ°ú¤¤·¤¿¸å¤Ë20%¥ª¥Õ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2·î13Æü¤Ëµí³Ñ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¡¢ÃåÀÊ»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö³ØÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¸ÂÄê¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¥é¥ó¥ÁÀìÍÑ¿©¤ÙÊüÂê¥³¡¼¥¹¡×¡Ö¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¥³¡¼¥¹¡Ê¾ÆÆù²ñ¡Ë¡×¤Î»öÁ°Í½Ìó³ä°ú¤ÏÅ¬ÍÑ³°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¥¯¡¼¥Ý¥ó¤äÍ¥ÂÔ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÆù¤ÎÆüÊ¡ÂÞ¡×¤âÈÎÇäÃæ
µí³Ñ¡¦µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖÆù¤ÎÆüÊ¡ÂÞ¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
³ä°ú·ô6000±ßÁêÅö¡Ê1000±ß¡ß6Ëç¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢µí³Ñ¥È¥ó¥°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤ÊÊ¡ÂÞ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï5500±ß¡£
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤äÊ¡ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô