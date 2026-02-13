侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日、宮崎強化合宿初日を翌日に控えて取材に応じ、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）が打者に専念する見込みであることを明かした。

井端監督は、大谷が登板せずに打者に専念する見込みであるか問われると「だと思います」と明言。井端監督はこれまで、大谷が自身の状態をキャンプなどで見極めた上で判断するとしていた。

１月３１日（日本時間２月１日）のドジャースのファン感謝イベントで大谷は二刀流の出場に意欲を示して「最後の最後の調整、体の状態を見てそう（判断に）なるんじゃないかなと思う」と登板へ意欲を示していたが、ロバーツ監督は「投げない。彼の判断だ」と言い切っていた。

２３年のＷＢＣでは二刀流で大暴れ。全試合３番打者でスタメン出場し、１次リーグのオーストラリア戦（東京ドーム）では右翼席上段の看板に直撃する本塁打を放ち、準決勝のメキシコ戦（米マイアミ）では、１点を追う９回先頭で二塁打を放ち、逆転サヨナラ勝ちに貢献した。さらに投手としても初戦の中国戦、準々決勝のイタリア戦（ともに東京ドーム）で先発しただけでなく、決勝の米国戦（米マイアミ）では１点リードの９回に登板し、胴上げ投手になった。日本ハム時代の恩師でもある栗山監督とともに頂点へ上り詰め、大会ＭＶＰにも輝いた。

だが、今大会は１８、２３年と２度の右肘手術を受けたことなどで保険の問題なども浮上。ドジャースではＷＢＣ終了後のレギュラーシーズンで二刀流でフル回転することが期待されているが、ＷＢＣでは「打者・大谷」として臨むこととなった。