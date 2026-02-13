Amazon.co.jpは、「Amazon 新生活セール」を、3月6日～9日に開催する。あわせて、初となる「先行セール」も、3月3日～5日に実施される。

今回のセールは「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具や家電、日用品、食品、Amazonデバイスなど幅広いカテゴリーが対象となる。カスタマーレビューで星3.5以上の評価を得ている商品を中心に、昨年の100万点を大幅に上回る300万点以上が特別価格で提供される。

本セールに先駆け、3月3日から「先行セール」が初めて開催される。特設ページでは対象商品の一部が公開されており、グアプリの「ウォッチリスト」機能を利用すれば、タイムセール開始直前に通知を受け取ることができる。

合計1万円以上の購入を対象とした「ポイントアップキャンペーン」が実施される。Amazon Mastercardでの決済や指定カテゴリー商品の購入により還元率が向上するほか、最大10万ポイントが当たる抽選会も行われる。

また、3月7日12時～9日11時59分には、人気ブランドの商品が参考価格から30％以上割引となる「厳選日替わりセール」が2回に分けて開催される。

4月30日まで公開される「新生活ストア2026」では、カテゴリーごとに新生活に必要な商品がまとめられている。大型の冷蔵庫や洗濯機などを対象とした「家電・家具 設置回収サービス」では、専門スタッフによる配送から組み立て、不用品の回収までが一貫して行われ、お届け日の日時指定も可能。