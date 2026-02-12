ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ロサンゼルス線を期間増便する。

現在は1日1往復を運航しており、5月7日から7月18日まで、月・木・土曜を追加した週10往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。

既存便は東京/成田を午後、ロサンゼルスを午前に出発する。増便分は東京/成田を夜、ロサンゼルスを夕方に出発する。同社として1日に最大2往復を運航するのは初めてとなる。

■ダイヤ

ZG34 東京/成田（19：55）〜ロサンゼルス（13：45）／木（5月7日、6月25日、7月2日）

ZG34 東京/成田（19：35）〜ロサンゼルス（13：25）／月・土（5月12日〜6月20日、6月29日、7月5日〜18日）

ZG34 東京/成田（19：55）〜ロサンゼルス（14：15）／木（7月2日）

ZG34 東京/成田（19：35）〜ロサンゼルス（13：55）／月・土（7月5日〜18日）

ZG33 ロサンゼルス（15：45）〜東京/成田（19：30+1）／木（5月7日、6月25日）

ZG33 ロサンゼルス（15：25）〜東京/成田（19：10+1）／月・土（5月12日〜6月20日、6月29日）

ZG33 ロサンゼルス（16：15）〜東京/成田（19：30+1）／木（7月2日）

ZG33 ロサンゼルス（15：55）〜東京/成田（19：10+1）／月・土（7月5日〜18日）