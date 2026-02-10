2月8日に投開票がおこなわれた衆院選では、各テレビ局が選挙特番を放送した。

視聴率でトップとなったのが、NHK『衆院選開票速報』で平均世帯視聴率19.9％（ビデオリサーチ調べ、関東地区平均。以下同）を記録。民放でトップとなったのは日本テレビだった。

「フリーの藤井貴彦アナと嵐の櫻井翔さんがメインMCを務めた『zero選挙2026』（日本テレビ系）の第1部が10.1％を記録しました。これに続くのが、大下容子アナと大越健介キャスターがタッグを組んだ『選挙ステーション2026』（テレビ朝日系）の9.0％、爆笑問題の太田光さんらによる『選挙の日2026』（TBS系）は5.7％、宮根誠司さんや橋下徹さんらが出演した『Live選挙サンデー』（フジテレビ系）が4.3％、『選挙サテライト2026』（テレビ東京系）は1.7％となっています」（スポーツ紙記者）

民放で唯一の2桁超えとなったのが日本テレビのみとあって、Xでは疑問の声も聞かれた。

《そもそも選挙特番なんて一社でよくて。普通にバラエティやれば視聴率取れそうなのに》

《なぜ横並びで選挙の番組ばかりなの?こんな時に他の番組やれば絶対視聴率稼げると思うけど》

《TV局も、選挙にエンタメ要素を入れるのはやめたらどうでしょうか?視聴率のためならなお、いらない。スポンサーがつかなかったら、選挙特番はやらない方がいい。選挙結果はいじりながら見るものではありません》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が語る。

「すべてのテレビ局が選挙特番を放送することで、ほかの選択肢がなくなってしまうと感じる視聴者がいるようです。さらに、民放では、タレントと政治家の“直接対決”をショーのように見せる構成が、賛否両論を集めています」

独自色を貫くテレビ東京では、かつては元NHK記者の池上彰氏を起用した『池上彰の選挙ライブ』シリーズが好評だったが、現在は出演していない。

「池上さんは政治家に鋭い質問をぶつけるほか、候補者の意外な趣味などを紹介する“ミニ情報”が評判でした。民放各局がこの方式を取り入れていったため、現在の選挙特番はどこも横並びの印象を受けます」（同前）

選挙特番のあり方そのものが問われる時期に来ているのかもしれない。