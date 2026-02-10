この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

外資金融内定者が語る「バカの側なので教えてください」という謙虚さと圧倒的実績のギャップ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【26卒面接】『圧倒的な実績の暴力』超大手に内定した先輩の面接がスゴすぎた…」を公開した。外資系投資銀行に内定した女子学生・まりあが登場し、就活本著者のトイアンナによる模擬面接に挑戦。「笑顔でパワープレイをかましてくるボクサー」と評されたその圧倒的な実力とキャラクターに注目が集まっている。



動画では、まりあが自身の強みとして「粘り強く頑張る点」を挙げ、オーストラリアでのワーキングホリデー中に経験した通訳業務のエピソードを披露した。政府系の同行通訳を任された際、当初は専門用語がわからず失敗したが、悔しさをバネに動画や論文で猛勉強。その後の機会で成功を収め、クライアントから「次もまたぜひお願いしたい」と再指名を受けた実績を語った。



このエピソードに対し、面接官役のトイアンナは「合格」の札を上げつつも、「笑顔でパワープレイをかましてくるボクサー」「物理で殴られた気持ちが強い」と、そのエピソードの強度に苦笑いを浮かべた。一見すると典型的な「粘り強さ」というアピールだが、その裏付けとなる実体験が規格外であることを指摘し、「結局エピソードが強い」と舌を巻いた。



トイアンナは勝因について、3ヶ国語を話せるというスペック以上に、それを実務で活かした一貫性と、入社後は素直に教えを乞うことができる「謙虚さ（素直さ）」のバランスだと分析。機密性が高くプロフェッショナルな知識が求められる外資系投資銀行において、学生のうちは「自分はバカの側なので教えてください」と言える姿勢こそが重要だと解説した。



動画の最後には、まりあが「休学も選択肢の一つ」と自身の経験を踏まえて就活生にエールを送った。圧倒的な実績を持ちながらも、謙虚な姿勢を崩さない内定者の姿と、トイアンナによる鋭い業界分析が光る内容となっている。