¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª SFÊÔ¡Û¥ë¡¦¥°¥£¥ó¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¡×¤Ø¤ÎÊÖ²Î¡Á¡Ø¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥©¡¼¥¿¥ê¡¼ vol.41¡Ö¸À¡ß²»¡ß³×Ì¿¡¡¸¸±Ó¤Î¥¬¥ë¥É¥ë(galdr)¡×¡Ù
¡Ø¥Ê¥¤¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥©¡¼¥¿¥ê¡¼¡Ù¤Ï»ïÌÌ¹½À®¤³¤½»¨»ï¤À¤¬¡¢½ÐÈÇÎ®ÄÌ¾å¤Ï½ñÀÒ¤ÇISBN¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÅ¹¤â¤¢¤ë¡£Ëè¹æ¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤ó¤«¤¤¤Ï¡Ö¸À¡ß²»¡ß³×Ì¿¡¡¸¸±Ó¤Î¥¬¥ë¥É¥ë(galdr)¡×¡£²ÉÊ¹¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¬¥ë¥É¥ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¸ÅÂå¥²¥ë¥Þ¥ó¤Î¼ö²Î¤ÎÍ³¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¤¢¤²¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤Î²¬ÏÂÅÄ¹¸»á¤ÏÊÔ½¸¸åµ¤Ç¡Ö²»³Ú¤ÈÊ¸³Ø¤¬¸òºø¤¹¤ë¤È¤¡¢³×¿·¤äÊÑ³×¤Ø¤Î´õµá¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸¸ÁÛ¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ¼Åª¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÇºÜºîÉÊ¤ÇºÇÂç¤ÎÏÃÂêºî¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦J¡¦¥¥à¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¤Î·êÂ¢¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ò»¦¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥·¥å¥é¡¦£Ë¡¦¥ë¡¦¥°¥£¥ó¤ÎÎò»ËÅªÍÌ¾ºî¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¤«¤éÊâ¤ßµî¤ë¿Í¡¹¡×¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¿·¤·¤¯»×º÷¤ò¹¤²¤¿Á¯Îõ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¶÷ÏÃ¤À¡£
¡¡¥ë¡¦¥°¥£¥óºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤ÎµÔÂÔÅª¶³¶¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¡Ê¥ª¥á¥é¥¹¡Ë¤ËÊë¤é¤¹Á´°÷¤Îµ±¤«¤·¤¤¹¬Ê¡¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥á¥é¥¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤ÏÀÄÇ¯´ü¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤³¤í¡¢·êÂ¢¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔ¹¬¤Ê»Ò¤É¤â¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¾×·â¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¼Ò²ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍý²ò¤¹¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¥¤¥Ë¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ä¹ó¤µ¤ËÆë²½¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥á¥é¥¹¤Î»ÔÌ±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¥ª¥á¥é¥¹¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¥È¥í¥Ã¥³ÌäÂê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÎÑÍý¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦J¡¦¥¥àºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥á¥é¥¹¤òÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëµ½âÖ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÅÔ»Ô¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤ÊË½ÎÏ¤ËÁÊ¤¨¤ë°ìÇÉ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤é¤Ï·êÂ¢¤Î»Ò¤É¤â¤ò»¦³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤È¤¿¤ó¤Ë¥ª¥á¥é¥¹¤ÎÊ¿²º¤Ï´¤²ò¤¹¤ë¡£¥ª¥á¥é¥¹¤ÎÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÂåÂØ¤Î»Ò¤É¤â¤òÄ´Ã£¤·¡¢¤Þ¤¿·êÂ¢¤ËÊÄ¤¸¤³¤á¤ë¤¬......¡£
¡¡¥ë¡¦¥°¥£¥ó¤Î¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ÎÎ©¤ÆÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾®Àâ¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ¿ÀÏÃÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦J¡¦¥¥à¤Ï¤½¤Î¿ÀÏÃ¤ÎÄì¤òÀü¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¸½¼Â¡Ê¤¤¤Þ¤Î¤³¤ÎÀ¤³¦¡Ë¤ØÆ³´É¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¡¹¤·¤¤¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿È¤â³¸¤â¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¥¦¥§¥Ö¥¸¥ó¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ó¥å¥é¾Þ¡¢¥í¡¼¥«¥¹¾Þ¡¢±Ñ¹ñ£Ó£Æ¶¨²ñ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹æ¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥ë¡¦¥°¥£¥ó¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¡£Âç²¬½ß¡Ö¥ª¥á¥é¥¹¤«¤éÊâ¤ßµî¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥á¥é¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¡¢¥ª¥á¥é¥¹¤ò½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤½¤ì¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÎòË¬¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ä´·½¬¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶ÚÎ©¤Æ¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¢¤ê¤µ¤Þ¤¬¥ª¥á¥é¥¹¤È¤ÎÂÐ¾È¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤Î¹æ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥ô¡¢¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥ô¤ò½ÏÆÉ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¡¢ÄÁ¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Þ¥¹¡¦£Í¡¦¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¡ÖÅÛÎì¤¿¤Á¡×¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤¿¥È¡¼¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¾®Àâ¡£¥Þ¥¤¥¯¥ë¡¦¥à¥¢¥³¥Ã¥¯¡Ö¡Ò°¦½Ã¡Ó¡×¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¡¦¥¨¥ê¥¹¥ó¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç°¦¤ò¶«¤ó¤À¤±¤â¤Î¡×¤ÎÀè¶î¤È¤â¸À¤¨¤ë°Û¿§ºî¡£¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¹¥ó¡Ö¹Â¤ÎÄì¤Ë¤Æ¡×¤Ï¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Ê¾®¾¾º¸µþ¤Ê¤é¾®Ì£¤Î¤¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥·¥ç¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë¤ò¡¢¤³¤Îºî¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤ÀºîÉÊ¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë²»³Ú¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥¿¡¼¡Ö½½»úÏ©¤Î¥Ö¥ë¡¼¥º¤È²óÅ¾ÌÚÇÏ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤¬ÌÌÇò¤¤¡£½½»úÏ©¤Ç°Ëâ¤Ëº²¤òÇä¤Ã¤Æ¿À¤¬¤«¤ê¤Î±éÁÕ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È±½¤µ¤ì¤ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î°ïÏÃ¤ò²¼Éß¤¤Ë¡¢²¼ÀÑ¤ß¤Î¥®¥¿¡¼ÀÄÇ¯¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥ê¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥É¡¦¥¦¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ö¤³¤Î¹ü¤ÏÀ¸¤ÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Á¶ä¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥ó¤ÎÊª¸ì¡Á¡×¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÃµÄå¤Ê¤é¤Ì¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ï¢ºî¤Î°ìÊÓ¡£ÀÐ¿Àçýè½¡Ö¡Ò¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¡Ó Nicht diese Töne!¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²»¤òÄ°¤¤¤¿¼Ô¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÖËâ¡×¤¬À³¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥é¥à¤â½¼¼Â¡£¸ý¶×¡¢¥ª¥Ú¥é¡¢£Ð¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢70Ç¯Âå¥í¥Ã¥¯¡¢±Ç²è¤Î²»¶Á¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜ¹æ¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¹¥ó¤Ø¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö£Ó£Æ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥Û¥é¡¼¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óºî²È¤ÎÃµµæ¤ÈËÁ¸±¡×¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦²¬ÏÂÅÄ¹¸¡Ë¡£¼«ºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤ì¤¿¥ï¥È¥¹¥ó¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¤¥í¥Ë¡¼¤ÏÃÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤È¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÒâÃ»Ê¡Ë