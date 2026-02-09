◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)

スノーボード女子ビッグエアの予選が行われ、日本勢は4人全員が決勝進出。初出場の深田茉莉選手は3本目で高得点をマークして全体5位で決勝に進みました。

ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。予選は上位12人が突破。

「1本目はこけてしまって、すごい緊張していて、いつも通りの滑りができなくて焦ってしまった」と話しますが、あとがない2本目からきっちり修正。3本目には88.25の高得点をマークするなど、全体5位で決勝進出を決めました。

重圧のかかる中の心境は、「今まで何回も決めてきた技をここで決められないのは悔しいと思うので、決めきることを大事にしました」と力強くコメント。決勝へ向けては、「1本目から自分のやりたいことを決めて、自分を超えられるような滑りをしたい」と笑顔をみせました。

また日本勢は前回銅メダルの村瀬心椛選手が2位通過。岩渕麗楽選手が7位、鈴木萌々選手が8位と4人全員が予選突破を決めました。