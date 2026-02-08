母親の無事の帰還を求めるサバンナ・ガスリーさんら/Savannah Guthrie/Instagram

（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）が行方不明になっている問題で、子どもたちが母親の無事の帰還を求める新たな動画を公開した。サバンナさんが投稿したもので、誘拐犯とみられる人物に向けて「お金は払う」と訴えている。

サバンナさんはインスタグラムに投稿した動画で兄や姉と並んで座り、「あなたのメッセージは受け取った。理解している」とコメント。「母親と一緒にお祝いできるよう、どうか母を私たちの元に返してほしい。それ以外に心の平穏を取り戻す方法はない。これは私たちにとって非常に大切なこと。お金は支払う」と訴えた。

この数日前、サバンナさんらきょうだいは最初の動画を投稿し、感情をあらわに訴えを行っていた。失踪から7日目となる今回の動画では、サバンナさんが再び姉のアニー・ガスリーさん、兄のキャムロン・ガスリーさんに挟まれて姿を見せている。

身代金を要求したとみられる文書はまず今週前半、TMZやCNN提携局のKOLD-TVなど複数のメディアに送られた。解放と引き換えに数百万ドル相当のビットコインを要求する内容だった。KOLDは6日、これより短い2通目のメッセージを受け取ったという。

当局者によると、最初の文書に示されていた二つの期限のうち、一つはすでに過ぎており、もう一つの期限は9日。KOLDの司会者によれば、2通目には機微な情報が含まれていたものの、期限は記されていなかった。

サバンナさんは最初の痛切な動画で、「母が生きており、あなたが拘束しているという確証を得る必要がある」と説明。母親は「常に痛みがある」状態で、生きるために薬が必要だと強調していた。

前回の動画以降、家族がどういった新しい情報を得たのかは不明だ。