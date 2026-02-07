この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

通信費見直しアドバイザー本間輝明が解説！2026年の格安SIM選びは「安くて、昼でも速い」が新常識。後悔しないための比較ランキングTOP5

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「2026年版 コスパ最強格安SIMランキングTOP5」を公開した。本間氏は、物価高騰が続くなかで家計の見直しに有効なスマホ代の節約術として格安SIMを挙げつつも、「安さだけで選ぶと正直失敗します」と警鐘を鳴らす。重要なのは「安さ」に加えて「昼間でも速い」という通信の快適さであり、この2つの基準を両立したSIMをプロの視点で厳選している。



本間氏が格安SIM選びで最も重視するのは、「料金が安いことは大前提として、さらに昼や夕方の混雑時でも比較的快適に使える」という点である。多くの格安SIM（MVNO）が速度低下を起こしやすいお昼休みや通勤時間帯でもストレスなく使えることが、満足度を左右する最大のポイントだと解説する。



ランキングの第1位に輝いたのは「楽天モバイル」だ。本間氏はその理由として、データ無制限でも3,278円（税込）という圧倒的な安さに加え、自社回線を持つキャリアならではの通信品質を挙げる。実際に平日の昼12時台に速度計測したところ「5G通信で385Mbpsも出ていました」と、その快適さを具体的な数値で示した。さらに、専用アプリ「楽天リンク」を使えば国内通話が無料になる点や、追加料金なしで海外データ通信が2GBまで利用できる点も高く評価している。



一方で、楽天モバイルのデメリットとして「場所による電波のつながりやすさ」と「楽天リンクの通話品質」を指摘。しかし、電波の問題については、他社のSIMと併用する「デュアルSIM」という解決策があるとし、賢い活用法を提案した。



動画を通して本間氏は、「安かろう悪かろうでは意味がありません」と繰り返し、価格と品質のバランスを見極めることの重要性を訴えた。2026年の格安SIM選びは、単に月額料金の安さだけで判断するのではなく、自分のライフスタイル、特にスマホを最も利用する時間帯の通信速度を考慮することが、後悔しないための鍵となるだろう。