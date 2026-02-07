「かわいすぎる〜」“伝説の歌姫”が味スタに降臨！ 代表曲『BE TOGETHER』披露「綺麗だ」「懐かしすぎる」の声
“伝説の歌姫”が会場を盛り上げた。
２月７日にJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節が開催。味の素スタジアムではFC東京対鹿島アントラーズの一戦が行なわれた。
ハーフタイムには特別イベントが実際され、アーティストの鈴木亜美さんが登場。FC東京が設立された1999年にリリースされ、今なお多くの人に親しまれている代表曲『BE TOGETHER』を披露した。
華やかなパフォーマンスに、SNS上では「かわいすぎる〜〜〜っ」「綺麗だ」「懐かしすぎる」「後ろで踊るドロちゃんかわいすぎ」「BE TOGHER良すぎる」といった声があがった。
なお、前半のスコアは１−１。後半の戦いにも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
