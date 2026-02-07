自己破産“崖っぷちシングルマザー”32歳・平川愛里菜が涙の告白「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」
モデルの滝沢眞規子、タレントの近藤千尋、峯岸みなみがMCを務めるABEMA『秘密のママ園2』#2が、あす8日午後9時に放送する。
【写真】32歳のシングルマザー・平川愛里菜がグラビアデビュー
番組は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティとなる。
#2では、新企画となるドキュメント「密着！背水の陣のママ」が始動する。登場するのは、かつて会社経営者として働いていたものの、コロナ禍の影響で多額の負債を抱え、自己破産に至った32歳のシングルマザー・平川愛里菜。次々と不幸が重なった当時を振り返り、「ただ息をして生きていくことに精一杯だった」と語る。
平川は、誹謗中傷への恐怖から、「家族にすら弱みを見せられない」と、誰にも頼れない孤独な日々を涙ながらに告白。その切実な言葉と姿に、スタジオは静まり返る。ゲストとして出演する俳優の真木よう子は、「娘を持つ母として共感できる」と平川の思いに寄り添い、自身も「一番つらかった時期」について回顧する。心ない言葉を浴びせられた過去や、誹謗中傷とどう向き合ってきたのかを率直に語り、深い共感を示す。
スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「ママの美容整形」をテーマに最新事情を特集。専門医を招き、若返り治療の現状を紹介する。滝沢は「SNSとかで見て、時代的に“私もやりたい”って思っちゃう」と興味を示す一方、峯岸は真木に「真木さんはやったことありますか？」と直球質問を投げかける。滝沢が「なんてこと聞くんだ！俳優だよ！」とツッコミを入れる中、真木は過去に悩んでいたという“あるコンプレックス”を告白し、スタジオを驚かせる。
さらに番組では、シングルマザーたちが1泊2日の旅を通して再び恋に踏み出す恋愛企画『ママも、恋してイイですか？』も放送。それぞれに深い傷を抱えながらも、新たな恋と向き合う姿を追っていく。
