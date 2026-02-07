エムスタイルは、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「アスモデウス」リリースに伴い、声優を務める青山吉能さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月15日まで開催しています。

公式Xのフォロー＆リポスト、またはゲーム内からの応募で、合計5名に直筆サイン色紙が当たるチャンスです。

エムスタイル「天空のアムネジア」

キャンペーン期間：2026年2月1日（日）00:00〜2月15日（日）15:59

賞品：青山吉能さん直筆サイン色紙

当選人数：公式X応募で2名、ゲーム内応募で3名

新英雄キャラクター「アスモデウス」の声優を務める青山吉能さんの直筆サイン色紙が、抽選で合計5名に当たるプレゼントキャンペーンが開催されています。

応募方法は2通りあり、公式Xからの応募とゲーム内からの応募が可能です。

公式Xフォロー＆リポストで応募

応募方法は、Xアカウント「【公式】天空のアムネジア（@amnesia_mstyle）」をフォローし、対象ポストをリポストするだけ。

応募した方の中から抽選で2名に、青山吉能さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。

なお、Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となるため、注意が必要です。

ゲーム内から応募

ゲーム内からの応募では、「天空のアムネジア」をダウンロードし、条件を満たして応募券を獲得。

その後、応募専用ページから応募すると、抽選で3名に直筆サイン色紙がプレゼントされます。

応募条件の詳細や注意事項はゲーム内で確認できます。

新英雄「アスモデウス」

今回のキャンペーンは、新英雄キャラクター「アスモデウス」のリリースを記念したもの。

紫がかった大きな月が浮かぶ夜の森を背景に、角と翼を持つ少女が木の枝に腰掛けるビジュアルが公開されています。

白と紫のジャケットにベルトやストラップを重ね、片脚には網タイツを着用したデザインで、周囲には稲妻の光と紫の煙のようなエフェクトが渦巻いています。

スマホRPG「天空のアムネジア」は、iOS 13.0以降またはAndroid 6.0以降に対応した無料アプリ（一部有料・アイテム課金あり）。

新英雄「アスモデウス」を記念したこのキャンペーンで、声優・青山吉能さんの直筆サイン色紙を手に入れるチャンスです。

公式Xとゲーム内の両方から応募すれば、当選確率もアップします。

エムスタイル「天空のアムネジア」アスモデウス登場記念キャンペーンの紹介でした。

