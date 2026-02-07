この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

歯科医が解説「口臭の元は歯周ポケットから」 自宅ですぐにできる6つの口臭対策とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「これをしないとキツい口臭は改善しないです...」と題した動画を公開。娘に口臭を指摘されて悩んでいるという相談者に対し、自宅ですぐにできる口臭改善の方法を解説した。



動画の冒頭で木村氏は、口臭を指摘された場合、その原因は歯周ポケットの奥深くにある歯石や歯周病菌である可能性が高いと指摘。そのため、セルフケアだけで改善するのは難しく、「歯医者さん行かないで人に言われた口臭を改善できる可能性はすごく低い」と述べ、まずは歯科医院を受診することが大前提だと強調した。



その上で、歯科医院での定期的なケアと並行して行うべき自宅での口臭対策として、6つの方法を挙げた。



1つ目は「舌磨き」。木村氏は、舌磨きが「短期的かつ一番確実にご自身ができる口臭対策の一つ」だとし、1日1回、夜寝る前か朝に行うことを推奨。ただし、毎食後に行うなどやりすぎると舌を傷つける可能性があるため、頻度には注意が必要だと促した。



2つ目は「フロス・歯間ブラシの使用」。口臭の原因となる悪玉菌、特に酸素を嫌う「嫌気性菌」は歯と歯の間に潜んでいる可能性が高いという。そのため、毎回の歯磨きの際にフロスや歯間ブラシを徹底して使用することが重要だと説明した。



3つ目は「水分補給」。口の中が乾くと口臭が発生しやすくなるため、こまめに水分を摂り、口内を湿潤に保つことが効果的だという。木村氏は水だけでなく、カテキンが含まれるお茶も推奨した。



4つ目は「鼻呼吸」。口呼吸は口内を乾燥させる大きな原因となるため、意識的に鼻で呼吸することが大切だとアドバイスした。



5つ目は「よく噛んで食べること」。食事の際によく噛むことで唾液の分泌が促進され、口内の自浄作用が高まるという。唾液には洗浄力の低い「粘液性の唾液」と、洗浄力の高い「漿液性の唾液」があり、よく噛むことで後者の分泌を促せるとした。



最後に「食生活の改善」。ハンバーガーなどの超加工食品やジャンクフードは歯周病菌の餌となり、炎症を悪化させる可能性があると指摘。野菜や根菜、季節のものなど、体に良いとされる基本的な食生活を心がけることが、口内環境の改善にも繋がると説明した。



口臭はデリケートな問題だが、正しい知識とケアで改善が期待できる。まずは専門家である歯科医に相談し、日々の生活習慣を見直してみてはいかがだろうか。