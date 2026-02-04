サッカーの元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチ氏（44）が6日、ミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーとして登場。街道に集まった大勢の人達を沸かせ、ネット上でも注目を集めた。

イブラヒモビッチ氏は現役時代、同じミラノを本拠とするACミランやインテル・ミラノなどで活躍。イタリアはもちろんオランダ、スペイン、フランスと4カ国でリーグ優勝を経験し、通算5度の得点王を獲得。史上最高のストライカーの1人とも称され世界中でカルト的人気を誇る。

そんな世界的スーパースターが五輪聖火ランナーとして登場するとネット上は騒然。「ズラタンがミラノに帰ってきた」「相変わらず格好いい」「王様みたい」「華がある」と歓喜の声が続々と上がった。

イブラヒモビッチ氏の“帰還”に古巣ACミランも反応。クラブ公式インスタグラムを更新し、トーチを手に笑顔のショットを載せ「我が家にようこそ」と歓迎のコメント。ミラノ・コルティナ五輪公式Xでは大勢の人達に囲まれて聖火ランナーを務めたイブラヒモビッチ氏を「聖火と伝説が出会う時。ズラタンは歴史を追わない。歴史が彼に続く」と紹介した。

さらにイタリア紙ガゼッタ・デロ・スポルト（電子版）は「ズラタン・イブラヒモビッチが聖火を運び、街の住民の熱狂を巻き起こした」とミラノの街の熱狂ぶりを伝えていた。