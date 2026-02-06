この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「日本人が知らない真実...デボちゃんが韓国で『親日売国奴』と呼ばれている件について」と題した動画を公開。動画では、人気韓国人YouTuber「デボちゃん」が自国で大炎上し、警察の捜査対象にまでなった騒動について、その背景にある虚偽情報の拡散と韓国の政治構造の問題を解説した。



パクくん氏によると、騒動の発端は、デボちゃん氏が過去に投稿した一本の動画であるという。その動画でデボちゃん氏は「韓国で下半身だけの遺体が37体発見された」「中国人犯罪者による殺人と臓器売買が横行している」などと説明。しかし、この衝撃的な情報の根拠が「YouTubeの匿名コメント」だったことが判明し、韓国国内で「信憑性の低い情報を拡散している」として大きな批判を浴びた。



パクくん氏は、この炎上が韓国で激化した理由として、デボちゃん氏の政治的スタンスが関係していると分析する。デボちゃん氏はこれまで「日本が好き」「韓国の右派を支持する」といった立場を明確にしており、パクくん氏によれば、韓国には「右派は親日・反中、左派は反日・親中」という政治的構図が存在するという。そのため、今回の騒動は単なる個人の発言に留まらず、「政治陣営同士の代理戦争の材料としても消費された」可能性があることで、韓国メディアも巻き込む社会問題へと発展したと指摘した。



さらに、この一件は虚偽情報の拡散が韓国の「電気通信基本法違反」にあたるとして告発され、デボちゃん氏は警察の取り調べを受ける事態となった。パクくん氏は、法律の争点は「他人に損害を与える目的があったか」どうかであり、もし有罪判決を受ければ、日本の出入国管理法により日本への入国が不可能になる可能性も示唆した。



最後にパクくん氏は、今回の騒動が「法と国境をまたぐ問題に発展してしまった」と述べ、韓国の人々がこの件に抱く複雑な感情に理解を求めた。そして、政治的な発信をする以上、賛否両論が起こるのは自然なことだとし、視聴者に対して「彼の発言を見て、自分は何を感じたのか」を考えることが重要だと問いかけ、動画を締めくくった。