車型グッズなどを扱うフェイス（石川県白山市）は、「TOYOTA 2000GT」型Bluetooth無線マウスの予約受付を、2000個限定、2026年2月2日から同社運営の通販サイト「CAMSHOP.JP」で行っている。発送は2月28日の予定。

「2000GT」モチーフのイラストを使用したマウスパッドがランダムで1点付属

トヨタ自動車の公認ライセンスのもと開発したといい、流麗なボディラインや細部の造形など実車を忠実に再現。パソコン周辺機器ながら精巧なミニカーのような完成度となっている。ヘッド/リアライトが点灯するギミックも備える。

付属のマウスパッドは、「トヨタ 2000GT」がモチーフのイラストを採用した全3種類のうちいずれか1点がランダムで封入される。

対応機種は、Bluetooth 5.1に準拠しHIDプロファイルに対応したWindowsパソコン/タブレット、Apple Mac/iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン/タブレット。

対応OSは、Windows 11/10/3.1/8/7、macOS 11/10.12〜10.15、Chrome OS、Android 7〜11、iPadOS 13〜14。

直販価格は7700円（税込）。