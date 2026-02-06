SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone.gram）。そんなおよねさんが考案したのが、フライパンひとつで手軽につくれるごちそうレシピです。「手間をかけずとも、ちゃんと“ごほうび感”のある一品をつくりたい」という思いから生まれたのだそう。今回は、フライパンでつくる「ローストビーフ」のレシピを詳しく教えてもらいました。

特別な日につくりたい、ワンパンでできる「肉のごちそう」

手間をかけずにおいしいごちそうが食べれたら、とてもうれしいですよね。今回は、フライパンひとつでできる、「ローストビーフ」を紹介します。

【写真】肉の表面に焼き目をつける

●フライパンローストビーフ

【材料（2人分）】

牛モモかたまり肉 350g（縦横4〜5cmのものを選ぶ）

A［ニンニクチューブ大さじ1 ショウガチューブ大さじ1 塩小さじ1 コショウ少々］

赤ワイン 200mL

フリルレタス（あれば） 2枚

レモン（あれば） 1／4個



【つくり方】 （1） 牛肉は室温に戻してフォークで全面を数か所刺し、Aを塗って10分以上おく。 （2） 熱したフライパンに（1）を入れ、全面に焼き色をつける。 （3） 赤ワインの半量100mLを注ぎ、アルミホイルでフタをしたら4分ほど加熱する。上下を裏返したら、残りの赤ワインを注いで再度アルミホイルでフタをし、さらに4分加熱する。 （4） （3）でフタとして使用したアルミホイルで牛肉を包み、余熱で10分以上おく。 （5） 家にフリルレタスがあれば皿に敷く。その上にローストビーフを薄く切り分けて盛り、くし形に切ったレモンを添えたら、完成！ ソースでおすすめなのは「ポン酢」。さっぱりいただけますよ。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

毎日がんばる自分につくりたい、ごほうび飯！

みなさん、今年の誕生日はどう過ごすか決めていますか？ ちなみに私は今年で40歳になります。40代のスタートをどう盛大に過ごすか今からワクワクしています。（誕生日9月なんですけどね…）

今でこそ「誕生日＝ハッピーに過ごす日」だけど、数年前、娘が3歳だった31歳の誕生日。そのときの私は毎日バタバタで、心にも余裕がなくて。友達にこうこぼしていたんです。

「この年になると、もう誕生日を祝いたいとかも思わなくなるよね…」って。

でも、そのときの友達のひと言が衝撃でした。

「私は自分の誕生日、自分で祝うよ。だれかに祝ってもらうより、よっぽど楽しいし思いどおりに過ごせて最高だよ！」

目からウロコでした。そうか、「自分で自分を喜ばせる誕生日」ってアリなんだ！

そこから私は考えたんです。じゃあ、私が本当にやりたいことってなに？ 答えはすぐに出ました。思いっきり料理がしたい！！

娘が小さいから長時間キッチンには立てない。でも、それでもどうしてもつくりたかったのが「ローストビーフ」。そうして生まれたのが、このレシピです。

だれかのためばかりだった日々の中で、“自分のため”に料理するという喜びを思い出させてくれたレシピ。今でも私の中では特別な一品です。