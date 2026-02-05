スノーボード男子ハーフパイプのミラノ・コルティナ五輪代表で、２０２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）を通じて、１月に複数箇所の骨折などを負って以降、初めてコメントを発表した。連覇とともに、４大会連続の出場が懸かる五輪へ強い意欲を示した。同代表の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）、戸塚優斗（ヨネックス）、山田琉聖（チームＪＷＳＣ）はオンライン会見に出席し、それぞれ意気込みを語った。

復活を期すスターが、負傷後初めて自らの言葉を発信した。平野歩はＳＡＪを通じ「今まで積み重ねてきたものを信じて、あとは自分らしい滑りをするだけという気持ち。自分らしい滑りをお見せできるよう、今持てる力を出し切りたい」とコメント。連覇が懸かる４大会連続の祭典へ、強い出場意欲を示した。

１月１７日にスイスで行われたＷ杯第５戦。１回目のトリックの空中でバランスを崩し、約７メートルの高さから、硬い雪上に顔と下半身を強打した。縦２回転、横３回転半しながら体を反らせて板の先端をつかむ荒技で、平野歩のオリジナルトリック。「練習から何回も頭から落ちたり、ほぼ逆さの状態で落ちていた」と壮絶な練習過程で身に付けた大技だったが、五輪開幕まで１カ月を切った段階で悲劇が襲った。

五輪前最後の実戦として１月末の冬季Ｘゲームにも出場予定だったが、緊急帰国して病院を受診。複数箇所の骨折と打撲が診断された。幸いにも骨折はズレがなく、広範囲でないことも確認できたため、ＳＡＪは腫れと痛みが引き次第、段階的に練習を再開していくと発表。他のハーフパイプ日本代表はスイス・ラークスで直前合宿中だが、平野歩は復帰へ向けて別メニューでリハビリを行っている。

中学３年で銀メダルを獲得し、一躍注目を集めた１４年ソチ大会から常に世界のトップに立ち、今回で４大会連続の出場。北京大会では五輪王者になる幼少期からの夢をかなえたが「ここで終わってしまうのはもったいない。４年後も頂点を目指すことで、夢の先に自分は進めるんじゃないか」と“夢の向こう側”をモチベーションに、競技と向き合ってきた。

１１日（日本時間１２日）に行われる予選まで、残り１週間。「（この４年は）常に自分の課題と向き合ってきた時間だった。常に挑戦者という気持ちでやってきた。そういう意味では自分の中では、あまり変わったことはない」。冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダルへ。スノーボード界のスーパースターが、奇跡の復活劇を見せる。

◆平野歩夢（ひらの・あゆむ）１９９８年１１月２９日、新潟県出身。１５歳で初出場した１４年ソチ五輪では、冬季五輪日本選手で最年少表彰台となる銀メダルを獲得した。１８年平昌五輪も２位。２２年北京五輪では、同種目日本勢初の金メダルを獲得した。２１年東京五輪にはスケートボード・パークで出場。２４年３月に結婚を発表し、２５年１２月に第１子誕生を明かした。新潟・開志国際高、日大出。１６５センチ。

◆ハーフパイプ 半円筒状の雪上を振り子のように滑りながら、左右の壁を利用して宙返りやスピンを伴う技を行い、技の難易度や完成度で得点を競う種目。五輪には９８年長野大会から採用された。試合会場の大きさは、長さ１５０〜１９０メートル、幅１９〜２２メートル、高さ６〜７メートル。選手は１回の滑りで５〜６回の技を行い、６人の審判が技の高さ、難易度、完成度、つなぎ、演技構成などを総合的に評価し、１００点満点で採点する。