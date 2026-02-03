「ドラゴンクエストVII Reimagined」いよいよ本日発売！ 「DQVII」を3DCG「ドールルック」でリメイク冒険をすすめると同時に2つの職業につけるように
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」を2月5日に発売する。価格は通常版が8,778円、豪華版が15,800円、デジタルデラックス版が10,978円。豪華版には、ゲーム本編にくわえてスチールブックケース、スマイルスライム ぬいぐるみ、ゲーム内コンテンツ「追加DLC3点セット」、ゲーム内アイテムが付属する。また、デジタルデラックス版にはゲーム本編にくわえてゲーム内コンテンツ「追加DLC3点セット」とゲーム内アイテムが付いている。なお2月6日にはSteam版も発売される。
本作は、2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」を3DCG「ドールルック」で描いたリメイク作品。鳥山明氏が手掛けたキャラクターデザインが、人形のような温かみのあるアートスタイルで再現されている。町やフィールドもジオラマ風で、物語の深みや空気感がより印象的に表現されている。本作では、冒険をすすめると職業の「かけもち」が解放され、同時にふたつの職業につけるようになる。
製品版へセーブデータの引き継ぎが可能な先行プレイ版（無料体験版）が配信されている。先行プレイ版では、冒険のはじまりから主人公たちが最初にたどり着く世界「ウッドパルナ」クリアまでの物語をプレイすることができる。先行プレイ版のデータがあれば、製品版で使える「おやすみワンピース マリベルの見た目装備」を特典として入手できる。【【体験版配信中！】『ドラゴンクエストVII Reimagined』 オープニング映像】 【『ドラゴンクエストVII Reimagined』 アナウンストレーラー】 【ストーリー】
エスタード島という孤島で暮らす主人公は、ある日、親友の王子キーファといっしょにふしぎな石版のかけらを発見。集めたかけらを島の神殿の台座にはめ込むと、神秘的な光に導かれて見知らぬ場所にたどり着く。
石版を見つけるたびにどんどん広がっていく少年たちの世界。しかし、小さな好奇心からはじまった彼らの冒険は、やがて不気味に侵食する邪悪な存在と隠されていた世界の真の姿を明らかにすることに――
新たな職業システム
本作のバトルの要となるのが職業システム。各職業に固有の「職業とくせい」があり、バトル中にバーストチャージという状態になると、「職業とくせい」を発動させることができる。
本作では冒険をすすめると職業の「かけもち」が解放され、同時にふたつの職業につけるようになる。呪文や特技、職業とくせいもふたつ分に増えるので、パーティの戦力も大幅にアップする。
豪華版（パッケージ版）について
価格：15,800円
豪華版には、ゲームソフト（パッケージ版）と、「追加DLC3点セット」、ゲームソフトを収納できるスチールブックケース、スライムぬいぐるみがセットになっている。
【収録内容】
・「ドラゴンクエストVII Reimagined」ゲーム本編
・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット
追加DLC - 闘技場「伝説への道」
追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット
追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋
・ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース
・スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.
・ゲーム内アイテム「白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）」【ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース】
Nintendo Switch 2版/Nintendo Switch版
PS5版【スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.】
前面
背面【ゲーム内アイテム「白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）」】
デジタルデラックス版について
価格：10,978円
ゲーム本編と「追加DLC3点セット」が付いたダウンロード版専用セットで、ゲーム内アイテム「白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）」も付属する。
【収録内容】
・「ドラゴンクエストVII Reimagined」ゲーム本編
・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット
追加DLC - 闘技場「伝説への道」
追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット
追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋
・ゲーム内アイテム「白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）」
スクエニe-STORE/ローソン@Loppi/HMV限定版「超豪華版」も同時発売
「豪華版」に限定グッズ「ボトルシップフィギュア」が付いた「超豪華版」も同時発売される。価格は29,800円。
【収録内容】
・「ドラゴンクエストVII Reimagined」ゲーム本編
・ドラゴンクエストVII Reimagined 追加DLC3点セット
追加DLC - 闘技場「伝説への道」
追加DLC - DQXI勇者一行なりきり衣装セット
追加DLC - 冒険お役立ちもりもり福袋
・ドラゴンクエストVII Reimagined スチールブックケース
・スマイルスライム ぬいぐるみ M スライム DQVIIR ver.
・ドラゴンクエストVII Reimagined ボトルシップフィギュア
・ゲーム内アイテム「白オオカミのきぐるみ（ガボの見た目装備）」【ボトルシップフィギュア】
前面
サイド
※画面写真・映像はすべて開発中のものです。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
(P) SUGIYAMA KOBO