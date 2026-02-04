【「wemo PETTA®（ウェモ ペッタ）」おいしいメモシリーズ】 2月25日発売 価格：605円

【拡大画像へ】

ヤマトは、コスモテックが製造・販売する書いて消せるウェアラブルメモ「wemo®」シリーズとのコラボ商品第２弾として「wemo PETTA®」おいしいメモシリーズを2月25日より発売する。価格は605円。

「wemo PETTA®」おいしいメモシリーズは、食べ物を模ったフセン。繰り返しメモできる特殊なコーティングを施したシリコン素材で、ボールペンでの筆記が可能。消しゴムや指で消すことができる他、貼ってはがして繰り返し使うこともできる。

今回ラインナップされるのは、「ブランチ」をテーマにした全6アイテム（目玉焼き、ハム、チーズ、食パン、レタス、カニコロッケ）。スマートフォンやパソコンに貼り、メモとして利用するほか、弁当にメッセージを添えるなど、手軽なコミュニケーションツールとしても活用できる。

□使用推奨ペン一覧

「wemo PETTA®」おいしいメモシリーズ （左：パッケージ例、中央：上段左から/目玉焼き、チーズ、レタス 下段左から；ハム、食パン、カニコロッケ、右：使用例）

「wemo PETTA®」おいしいメモシリーズ 使用イメージ

動物モチーフの「wemo PETTA®」 第1弾