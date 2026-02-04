【星野リゾート新施設】歴史的建造物×星のや。奈良監獄が提案する特別な滞在とは？
星野リゾートが展開する「星のや」は、国の重要文化財「旧奈良監獄」を活用したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」を2026年6月25日(木)に開業する。旧奈良監獄は、明治政府が計画した五大監獄(※1)のうち唯一現存する建築であり、近代日本の司法制度と建築技術を象徴する存在だ。赤レンガの壁や放射状に広がる舎房といった歴史的意匠を活かしながら、現代の感性を取り入れたデザインへと昇華し、新たな滞在価値を生み出す。
【写真】客室(The 10-Cell)間取り図。赤レンガの歴史的意匠と現代的なラグジュアリーが融合した客室デザイン
(※1)明治時代に竣工した5つの監獄のこと。1901年に建築がスタートした旧奈良監獄を皮切りに、「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が次々と竣工された。
■コンセプトは「明けの重要文化財」
日本初(※2)、重要文化財である旧監獄を活用したラグジュアリーホテルとして誕生する「星のや奈良監獄」。そのコンセプト「明けの重要文化財」には、100年以上の歴史を刻んできた建築が、新たな時代の幕開けとして再生する意味が込められている。明治という日本の黎明期に花開いた西洋文化を、滞在体験の随所に織り込み、歴史の重みと非日常が交差する時間を提供する。
(※2)2025年12月 日本国内における「重要文化財である旧監獄を活用したホテル」を調査。同社調べ。
■かつての独居房が優雅なリラックス空間へ。重要文化財に泊まる、全室スイートルーム
かつての独居房は、優雅なリラックス空間へと姿を変え、48室すべてがスイートルームとして生まれ変わる。客室タイプ「The 10-Cell」は、独居房10房分をつなぎ合わせた贅沢な構成だ。漆喰の下から現れた100年以上前の手積みレンガ、建物を支える太い鉄柱、温もりを添えるウッドパネルが調和し、重要文化財の歴史と現代デザインが美しく重なり合う。寝室、リビング、ダイニングを分けた空間設計により、滞在シーンごとに異なるくつろぎが広がる。重厚なレンガ壁に守られた空間で、移ろう光とともに贅沢な時間を過ごすことができる。
■美食体験やアクティビティで、唯一無二のラグジュアリーに浸る至福の刻
別棟のダイニングでは、西洋から伝わった技法を日本人の感性で進化させたフランス料理を味わえる。かつて閉ざされていた場所が、開放的で洗練されたラグジュアリー空間へと変わり、特別なひとときを演出する。
■ティザー映像を公開、宿泊予約を開始
2026年1月20日には、初公開となる客室を紹介するティザー映像が公開され、宿泊予約も開始。設計を手がけた建築家、東利恵さんの想いを紹介する特設サイトも同時に公開され、星のや奈良監獄がどのように再生されたのか、その背景に触れることができる。
■星のや奈良監獄のロゴについて
ロゴデザインには砂時計のモチーフを採用。地域に親しまれ、100年の時を刻んできた旧奈良監獄と、新たな時間を刻み始める星のや奈良監獄を重ね合わせた象徴的なデザインとなっている。
■歴史的価値を未来へと継承する「奈良監獄ミュージアム」2026年4月27日開館！
敷地内には「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」も2026年4月27日(月)に開館する。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。旧奈良監獄の歴史や建築の価値を伝える施設として、日帰り利用も可能だ。ホテルとミュージアムの両立により、歴史的価値を未来へと継承する新たな試みとなる。
■重要文化財「旧奈良監獄」について
旧奈良監獄は1908年に建設され、不平等条約解消と司法の近代化を目指した国の一大プロジェクトの一環として誕生した。放射状に舎房が配置されたハヴィランド・システムを採用し、日本の近代監獄を象徴する建築として高く評価されている。2017年に重要文化財に指定され、その歴史的価値は今も色あせていない。
■施設概要
施設名称：星のや奈良監獄
所在地：奈良県奈良市般若寺町18
電話：050-3134-8091
客室数：48室、チェックイン15時／チェックアウト12時
施設：客室、レセプション、メインラウンジ、ダイニング、ダイニングラウンジほか
併設：奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート(日帰り利用可能)
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
開業日：2026年6月25日(木)
予約受付：2026年1月20日
価格：1泊14万7000円〜(1室あたり、サービス料込、食事別)
■星のやとは
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに掲げ、各施設が独創的なテーマで圧倒的な非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土や歴史、文化を繊細に織り込み、訪れた季節にしか味わえない特別な体験を創出する。
過去と現在が交差する場所で過ごす特別な時間が、旅の記憶をより深いものにしてくれるはずだ。監獄から生まれたラグジュアリーという非日常を、自分の肌で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(※1)明治時代に竣工した5つの監獄のこと。1901年に建築がスタートした旧奈良監獄を皮切りに、「長崎監獄」「金沢監獄」「千葉監獄」「鹿児島監獄」が次々と竣工された。
■コンセプトは「明けの重要文化財」
日本初(※2)、重要文化財である旧監獄を活用したラグジュアリーホテルとして誕生する「星のや奈良監獄」。そのコンセプト「明けの重要文化財」には、100年以上の歴史を刻んできた建築が、新たな時代の幕開けとして再生する意味が込められている。明治という日本の黎明期に花開いた西洋文化を、滞在体験の随所に織り込み、歴史の重みと非日常が交差する時間を提供する。
(※2)2025年12月 日本国内における「重要文化財である旧監獄を活用したホテル」を調査。同社調べ。
■かつての独居房が優雅なリラックス空間へ。重要文化財に泊まる、全室スイートルーム
かつての独居房は、優雅なリラックス空間へと姿を変え、48室すべてがスイートルームとして生まれ変わる。客室タイプ「The 10-Cell」は、独居房10房分をつなぎ合わせた贅沢な構成だ。漆喰の下から現れた100年以上前の手積みレンガ、建物を支える太い鉄柱、温もりを添えるウッドパネルが調和し、重要文化財の歴史と現代デザインが美しく重なり合う。寝室、リビング、ダイニングを分けた空間設計により、滞在シーンごとに異なるくつろぎが広がる。重厚なレンガ壁に守られた空間で、移ろう光とともに贅沢な時間を過ごすことができる。
■美食体験やアクティビティで、唯一無二のラグジュアリーに浸る至福の刻
別棟のダイニングでは、西洋から伝わった技法を日本人の感性で進化させたフランス料理を味わえる。かつて閉ざされていた場所が、開放的で洗練されたラグジュアリー空間へと変わり、特別なひとときを演出する。
■ティザー映像を公開、宿泊予約を開始
2026年1月20日には、初公開となる客室を紹介するティザー映像が公開され、宿泊予約も開始。設計を手がけた建築家、東利恵さんの想いを紹介する特設サイトも同時に公開され、星のや奈良監獄がどのように再生されたのか、その背景に触れることができる。
■星のや奈良監獄のロゴについて
ロゴデザインには砂時計のモチーフを採用。地域に親しまれ、100年の時を刻んできた旧奈良監獄と、新たな時間を刻み始める星のや奈良監獄を重ね合わせた象徴的なデザインとなっている。
■歴史的価値を未来へと継承する「奈良監獄ミュージアム」2026年4月27日開館！
敷地内には「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」も2026年4月27日(月)に開館する。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。旧奈良監獄の歴史や建築の価値を伝える施設として、日帰り利用も可能だ。ホテルとミュージアムの両立により、歴史的価値を未来へと継承する新たな試みとなる。
■重要文化財「旧奈良監獄」について
旧奈良監獄は1908年に建設され、不平等条約解消と司法の近代化を目指した国の一大プロジェクトの一環として誕生した。放射状に舎房が配置されたハヴィランド・システムを採用し、日本の近代監獄を象徴する建築として高く評価されている。2017年に重要文化財に指定され、その歴史的価値は今も色あせていない。
■施設概要
施設名称：星のや奈良監獄
所在地：奈良県奈良市般若寺町18
電話：050-3134-8091
客室数：48室、チェックイン15時／チェックアウト12時
施設：客室、レセプション、メインラウンジ、ダイニング、ダイニングラウンジほか
併設：奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート(日帰り利用可能)
アクセス：JR奈良駅より車で10分、近鉄奈良駅より車で6分
開業日：2026年6月25日(木)
予約受付：2026年1月20日
価格：1泊14万7000円〜(1室あたり、サービス料込、食事別)
■星のやとは
「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに掲げ、各施設が独創的なテーマで圧倒的な非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土や歴史、文化を繊細に織り込み、訪れた季節にしか味わえない特別な体験を創出する。
過去と現在が交差する場所で過ごす特別な時間が、旅の記憶をより深いものにしてくれるはずだ。監獄から生まれたラグジュアリーという非日常を、自分の肌で感じてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。